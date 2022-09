Impuestos se cobrarán a industrias y no por IVA: Petro a mineros

Al cierre del Congreso Nacional de Minería en Cartagena el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la reforma tributaria señalando que los impuestos se cobrarán a los gremios o sectores empresariales y no vía canasta familiar.

El mandatario participó del evento que reunió a los empresarios de la minería en el país, y fue enfático en señalar que el gravamen no será el mecanismo para obtener los recursos necesarios y subsanar el déficit económico, en caso de que la iniciativa en estudio cuente con aprobación del congreso.

"Cada evento me va diciendo sobre los demás menos lo de nosotros, a nosotros no, pues termina cobrándosele los impuestos como siempre ha sucedido en las últimas dos décadas a quienes no hacen estos eventos, sino que salen a las calles; el pueblo, se llama IVA a la comida", manifestó el jefe de gobierno.

Petro reiteró su apoyo a la ministra de Minas Irene Vélez, señalando que el decrecimiento económico es un tema de debate mundial profundo. "Yo nunca he usado la palabra, pero sí conozco la teoría. Sale la palabra por ahí por azar de la vida y termina ocasionando un espanto", agregó.