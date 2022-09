Detenidos provocan Incendio en estación de policía de Obando

En la noche del sábado los detenidos que se encuentran de manera transitoria en una estación de policía en el municipio de Obando en el norte del Valle del Cauca, provocaron un incendio en el pasillo de los calabozos, al parecer con la intención de fugarse.

La alcaldesa de Obando Nidia Lucero Ospina, le dijo a Caracol Radio que los detenidos se encuentran bien de salud y que con la personería se corroboró que no se les vulnerara sus derechos. El incendio fue sofocado por el cuerpo voluntario de Bomberos.

“Recordemos que nosotros no somos un centro carcelario, sino que es una estación de policía donde están momentáneamente detenidos por algún delito (…) nosotros estamos solicitando a la policía de Cartago que cuando tengan detenidos en esa ciudad no lo trasladen a Obando porque no estamos preparados para estos casos (…) tenemos ocho personas en este momento”, afirmó la mandataria.

En consejo de seguridad en las próximas horas se tomarán medidas al respecto, ya que los detenidos han presentado dos intentos de fuga.