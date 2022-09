Joven con parálisis cerebral pide ayuda para conseguir silla de ruedas

Esneider Pérez era un joven de 29 años amante a las motocicletas, a trabajar duro por su familia y se caracterizaba por ser un hombre alegre y servicial, pero el 3 de febrero del año 2021 su vida cogió otro rumbo, cuando en una vía principal del municipio de Chía, pasó una calle y lo atropelló un vehículo.

"Para pasar esa autopista toca pasar por un puente peatonal, pero desafortunadamente en ese tiempo, ese puente peatonal estaba en obra gris y todos los peatones pasaban esa calle por donde pasan los carros... en una de esas salidas desafortunadamente lo atropelló un vehículo. Una señora lo ayudó y llamó la ambulancia, pero hasta el sol de hoy, no tenemos idea quién fue y ella nunca respondió por nada", dijo Carolina Pérez, hermana de Esneider.

El accidente dejó a Esneider durante 4 meses en coma y con múltiples problemas en su salud.

"El tuvo un trauma craneoencefálico severo, el golpe le afectó tanto el cerebro que él no habla, no camina y el 50% de su cuerpo no funciona de manera correcta", dijo.

Su familia, quienes no tienen los recursos económicos para poder ayudar a Esneider, están pidiendo ayuda para que pueda volver, al menos a caminar. Por eso,necesita terapias y una silla de ruedas para poderlo movilizar.

"Sabemos que Dios tiene un propósito para él, no va a volver hacer el mismo, pero queremos ayudarlo así como él tantos años nos ayudó y nos cuido", aseguró.

La familia de Esneider autorizó a Caracol Radio publicar sus úumeros de teléfono para poder recibir ayudas: 312 580 7671.