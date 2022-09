Viernes 2 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos muertos dejó aparatoso accidente en la vía hacia el club campestre de Armenia

En accidente de tránsito que se presentó en la vía que comunica a la ciudad de Armenia con el Club Campestre al sur del Quindío en el sector de Cenexpo chocaron una motocicleta, un camión y un carro particular dejando como saldo dos personas muertas.

El siniestro vial se registró en la mañana del jueves 1 de septiembre y según información de la Policía de Tránsito y Transporte del Quindío, el camión estaba parqueado sobre la carretera, el motociclista golpea un costado del furgón, pierde el control y cae en la vía y son atropellados por el vehículo particular, una camioneta.

En el lugar de los hechos falleció el conductor de la motocicleta identificado como Jacobo Rendón Muñoz de Calarcá, mientras que en el hospital murió minutos después María Fátima Carvajal que se movilizaba como parrillera de la moto y no resistió debido a la gravedad de las heridas.

El director de la Policía de tránsito del Quindío mayor Mauricio Díaz explicó que hay tres hipótesis del accidente donde cada uno de los actores podría tener responsabilidad, el furgón por Parquear un vehículo parcial o totalmente sobre el carril en una avenida, el motociclista porque no parecer no conducía con precaución y el vehículo particular por No mantener la distancia de seguridad, pero todo está en proceso de investigación.

El conductor de la camioneta identificado como Felipe López y el conductor del furgón Jairo Cardona resultaron ilesos en el siniestro vial.

La carretera entre Armenia, Club Campestre, La Tebaida en Quindío y la Paila en el Valle del Cauca se ha convertido en una vía de alta accidentalidad con personas lesionadas de gravedad y fallecidas en accidentes de tránsito donde en su mayoría están involucrados motociclistas.

En Quimbaya, las autoridades investigan la muerte de un menor de 13 años de edad que fue hallado muerto en su vivienda y era estudiante de la Institución Educativa Mercadotecnia María Inmaculada de Quimbaya.

Ante la inseguridad que se vive en diferentes sectores en Armenia la secretaria de gobierno de la alcaldía en conjunto con Policía Quindío, la Octava Brigada del ejército y otras autoridades realizan los comandos situacionales, ayer estuvieron en la carrera 17 con calle 20 con requisas, solicitud de documentos, antecedentes y seguirán en otras zonas de la capital del Quindío

Afectados por incendio en barrio subnormal de Armenia evidenciaron las falencias en atención de Bomberos porque no contaban con agua para apagar las llamas

Recordemos que en la madrugada de ayer se registró el incendio en el barrio Portal del Edén en el que cuatro viviendas resultaron afectadas dos totalmente y las restantes de manera parcial.

Caracol Radio estuvo en el lugar de la emergencia hablando con los damnificados que dieron a conocer que la situación no fue atendida de manera oportuna y que los organismos de socorro evidenciaron la falta de agua para controlar las llamas.

Luis Hernán Giraldo es uno de los damnificados, dijo que a quien desee ayudar puede contactarse al teléfono 321-807-5746.

Por su parte Milena Rentería dijo que lo perdieron todo en la emergencia porque se quemaron los electrodomésticos, las camas y por eso solicitaron la ayuda de la comunidad para que brinde alimentos, vestuario y material que les permita poder construir nuevamente sus viviendas.

Realizó un llamado sobre la situación de Bomberos ya que considera ellos no son los culpables de las condiciones en las que prestan la atención, pero si la alcaldía municipal.

Frente a la situación el alcalde de la capital quindiana José Manuel Ríos, dijo que han realizado entrega de dotación y equipos que fortalecen la labor que desempeñan los bomberos. Afirmó que estará al tanto del tiempo de traslado de esta emergencia y sostuvo que los carros funcionan por lo que la reacción debe ser inmediata.

Desde la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo, Omgerd, informaron que 5 familias resultaron afectadas, 20 adultos y 9 menores es por eso que les entregaron las ayudas humanitarias después de realizar el censo, colchonetas, cobijas, kits de cocina y kits de aseo.

Cinco vehículos de bomberos de Armenia están sin matriculas lo que impide el respectivo funcionamiento

Estamos hablando de dos carro tanques, una máquina extintora y un carro logístico los cuales no cuentan con documentación como el Soat y la revisión técnico mecánica porque administraciones anteriores no realizaron el proceso de matrícula.

El capitán Edgar Arenas, comandante de Bomberos de la ciudad, sostuvo que cumplieron 95 años de labores, pero aún son evidentes las necesidades. En cuanto a los vehículos dijo que realizaron gestiones ante el Ministerio de Transporte, sin embargo, ya les han informado que no es posible el proceso por la antigüedad de adquisición de hace 20 años.

Al respecto consultamos al alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, reconoció que los vehículos fueron reparados porque muchos no funcionaban, el problema central es que culminó el proceso para establecer la matricula por lo que ya iniciaron las gestiones con las diferentes dependencias para que realicen la excepción y pueda avanzar con el apoyo de estos vehículos.

Hoy en el municipio de Pijao en el Quindío se realizará la conmemoración de los 15 años de toma guerrillera que dejó 11 militares muertos

Precisamente El 2 de septiembre del año 2007 se registró hecho en el sitio Las Camelias en los límites del Quindío y Tolima. Los militares del batallón de alta montaña número 5 de la Octava Brigada, iban en búsqueda de la guerrilla del frente 21 de las FARC, pero en medio del desplazamiento fueron emboscados.

El alcalde de la localidad, Juan Camilo Pinzón, sostuvo que realizarán diferentes actividades en conmemoración como la celebración eucarística para rendir homenaje por la labor realizada por los militares asesinados.

El mandatario aseguró que actualmente el panorama es diferente en el municipio por la articulación de autoridades que permite disminuyan las actividades delictivas.

En Caracol Radio Armenia seguimos escuchando a los diferentes sectores en torno al proyecto de reforma tributaria que ya comenzó discusiones en las diferentes comisiones en el congreso de la república.

Uno de los sectores que públicamente ya expreso sus preocupaciones frente algunos puntos del proyecto es el cafetero.

Faber Buitrago integrante del comité departamental de cafeteros del Quindío explicó “hemos estudiado el proyecto, y el artículo 66 -1 en uno de sus acápites que habla de la derogación del costo presunto para el café que afectaría los costos de producción y por eso el llamado a los congresistas para que no sea derogado este costo”

Por su parte el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Carga, Fedetranscarga, Henry Cárdenas también habló de las inquietudes en el marco del sexto encuentro de empresarios del transporte que se cumple en el hotel las Camelias en Montenegro, Quindío.

El empresario transportador señaló “desde hace cinco hacía acá hemos tenido que pagar impuestos en un 75% más y ahora nos preocupa que nos toque pagar más impuestos con este proyecto de reforma tributaria”

Durante el sexto Encuentro Nacional de Transportadores de Carga en Montenegro Quindío, el presidente del senado Roy Barreras se comprometió a buscar soluciones a temas como la Crisis del Fondo de Estabilización de Combustibles; Peajes; Fletes; Reconversión energética; Gas natural vehicular; y Relaciones económicas del sector.

El ministro de transporte Guillermo Reyes ratificó desde el Quindío que la recuperación de las vías Ferreras eso uno de las metas del presidente Gustavo Petro en este periodo de gobierno

Así lo confirmó el jefe de la cartera ministerial en el sexto encuentro de empresarios del transporte de carga donde hablo de la importancia pro ejemplo del tren de cercanías que beneficiaría a esta región

Por su parte los transportadores de carga aseguran que no le temen a esta apuesta del gobierno y que hay un mito de que al llegar al tren acabarán con el sector y por el contrario la idea es fortalecer a las zonas donde incluso es difícil llegar para los camioneros

Alcalde de Armenia sostuvo que las condiciones climáticas han sido favorables para avance de obras de malla vial

El mandatario local, José Manuel Ríos, fue enfático en afirmar que el centro es uno de los puntos priorizados para intervención de malla vial teniendo en cuenta la transitabilidad de vehículos.

Dijo que continúan las labores en el barrio Zuldemayda y Cooperativo y ya iniciaron en el sector de Fundanza. Destacó que es favorable el avance de obras en diferentes puntos de la ciudad de los 30 que prevé llevar a cabo porque han aprovechado las condiciones climáticas que se han presentado, pero reconoció que las lluvias que se proyectan para los próximos meses puedan perjudicarlo un poco.

Desde este 7 de septiembre estará disponible la transferencia de $80.000 para 1.659.800 beneficiarios del programa Colombia Mayor. Corresponde al pago del ciclo 8 de 2022.

Los beneficiarios podrán retirar el incentivo en SuRED y aliados, en todo el país, hasta el próximo 20 de septiembre. Hay más de 20.000 puntos de pago habilitados. El directorio de los puntos de pago por municipio está disponible en el siguiente enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/colombia-mayor/

En Armenia fue inaugurado Privilegio Mall, un centro comercial que apunta a la reactivación y que está ubicado al norte de la ciudad frente de la Octava Brigada.

El empresario Jorge Iván Salazar se mostró optimista por el proyecto que apunta a generar empleo y fortalecer la economía recuperando esta importante zona de la capital quindiana. El lugar está conformado con locales con diferentes servicios y productos como el sector gastronómico, vestuario, droguerías, café y bebidas alcohólicas entre otros.

Finalmente, afirmó que la inversión es cercana a los 10 mil millones de pesos porque cree totalmente en el proyecto.

Con el ánimo de mejorar el diseño inicial del proyecto de optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAP, del municipio de Montenegro, el Gobierno Departamental, adicionó $1.050 millones a esta importante obra que garantizará mayor calidad en el líquido que consumen alrededor de 45.000 montenegrinos.

La oficina de la Gestión y la Gestión de Riesgos de Desastres de Calarcá hicieron una nueva entrega a los mineros artesanos de Calarcá de kits de mercados. Todos hacen parte de la población afectada por el derrame de crudo hace 14 días en el sector del kilómetro 7 de La Línea, que contaminó los afluentes San Rafael y Santo Domingo. Esta fue la tercera entrega para las 47 familias.

En la gobernación del Quindío se posesionaron Como nueva secretaria de Hacienda asume la abogada Beatriz Eugenia Londoño Giraldo, y en la Oficina de Comunicaciones fue nombrado como director Carlos Alberto Raigoso López,

El Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada, decidió ampliar la convocatoria a los duetos vocales femeninos, masculinos y mixtos del país (con una edad mínima de 18 años) que estén interesados en participar en su versión No. 41.la fecha límite de inscripción al concurso será hasta el día 9 de septiembre de 2022 a las 12 a.m.

Con una inversión que supera los 7 mil 300 millones de pesos, el GI School presentó el edificio founders Center (Centro Fundadores), avalado por el Ministerio de Educación Nacional y que se integra su planta física, ofreciendo a la comunidad educativa espacios vanguardistas para el aprendizaje experiencial y que propende por el desarrollo educativo de la región.

Andrew Roberts Rector del GI School informó que gracias a la financiación de Findeter, el Quindío ahora cuenta con un espacio que, como polo de desarrollo, fue diseñado y construido para facilitar el aprendizaje dinámico, pues este bloque de 5 mil metros cuadrados está integrado por una moderna biblioteca, auditorio, salas de investigación, salas infantiles, salones y espacios de socialización

En el Centro de Convenciones de Armenia se llevó a cabo el acto de celebración de los 60 años de Empresas Públicas de Armenia, EPA, el alcalde de municipal José Manuel Ríos entregó reconocimiento al gerente Jorge Iván Rengifo y ratificó que "mientras yo sea alcalde, la empresa más importante de la ciudad no será privatizada"

En deportes, Por primera vez 4 jugadoras Quindianas que hacen parte de Caciques del Quindío, llamadas a la selección Colombia de fútbol de salón, ellas son, Jessica Correa Carmona, Yurani Marcela Marín Cano, Laura Liliana Tamayo Vásquez y Karina Valencia Martínez y deberán presentan el 11 de septiembre en la federación de fútbol de salón en Bogotá.

De otro lado en el fútbol en el Torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío jugará mañana sábado 3 de septiembre a las 2 de la tarde como visitante ante Boca Junios de Cali por la décima fecha del campeonato.

Este domingo 4 de septiembre regresan las tres ciclo vías que realiza el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, en los tradicionales sectores del estadio Centenario, el parque El Bosque y la avenida Centenario, con varias actividades recreo deportivas y de actividad física para promover los hábitos y estilos de vida saludables para la población.