¿Cuántos estudiantes de grado 11 presentará las Pruebas Saber en Boyacá?

Cerca de 18.221 estudiantes de las instituciones educativas del departamento deberán presentar las pruebas de Estado en Boyacá.

Este domingo en todo el territorio nacional se adelantarán las Pruebas Saber grado once y el departamento de Boyacá ya está listo para realizarlas.

Los jóvenes presentarán las pruebas de Estado este 4 de septiembre, a partir de las 8:00 de la mañana, en los puntos de aplicación escogidos en cada municipio.

“El día 4 de septiembre se presentarán las pruebas Saber grado once, con un total de 18.221 estudiantes en 681 salones dispuestos en 47 puntos de aplicación, de los cuales 30 puntos de aplicación pertenecen a la Entidad Territorial Certificada - ETC Boyacá y 17 puntos de aplicación a los municipios certificados de Tunja, donde se tendrán siete puntos de aplicación; en Duitama, tres puntos de aplicación y en Sogamoso, siete puntos de aplicación. De la totalidad de estudiantes que se presentarán, el número de las Entidad Territorial Certificada -ETC- Boyacá es de aproximadamente 9.100 estudiantes”, indicó Jairo Serrano, supervisor de Educación de la Secretaría de Educación de Boyacá.

No bajarán la guardia contra el Covid-19 en la aplicación de las pruebas

De otra parte, debido a que aún no se ha dado fin a la pandemia por el COVID-19, la Secretaría de Salud del departamento envió instrucciones que se deben acatar durante la presentación de las pruebas, tanto por estudiantes como por docentes y personal que se encuentre presente en los puntos de aplicación.

“Se le recuerda a los rectores, coordinadores, docentes y orientadores escolares, que deben informar a los estudiantes de sus instituciones educativas que presentan las Pruebas Saber Grado 11º el próximo domingo 4 de septiembre, se les comunique, que todavía estamos en pandemia; por tal razón, es obligatorio el uso del tapabocas por parte de cada uno de los estudiantes y el lavado de las manos con agua y jabón o uso de desinfectante, antes de entrar al salón”, manifestó el funcionario.

Se sugiere a las instituciones educativas que son puntos de aplicación de la prueba, tener tapabocas disponibles en caso de que alguien lo olvide, con el fin de cumplir con todos los requisitos de bioseguridad y así tratar de evitar posibles contagios dado el número de personas que se concentrarán en el salón y el tiempo que permanecerán en dicho espacio.