Jueves 1 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según las cifras del Dane, Armenia se ubicó quinta entre las ciudades con mayor desempleo

Según el más reciente informe de desempleo revelado por el Dane en el trimestre Mayo- Julio 2022, Armenia con 13.9% se ubicó en el quinto lugar por debajo de Quibdó, Valledupar, Ibagué y Riohacha.

En la ciudad establecen jornadas de inserción laboral para disminuir las cifras, la más reciente se llevó a cabo en el centro administrativo municipal CAM.

Santiago Sánchez es un joven que participó de la actividad y quien manifestó que son muchas las expectativas para lograr un empleo en cualquier oficia con el fin de obtener ingresos para mejorar su calidad de vida

Por su parte el secretario de desarrollo económico de la ciudad, Jans Diemen Martínez, resaltó la importancia de este tipo de espacios para disminuir la problemática de desempleo que impacta económica y socialmente.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, evidenció las dificultades respecto a encontrar personal capacitado para las diferentes vacantes ofertadas.

Reconoció que esa es una de las mayores problemáticas que han dado a conocer los empresarios porque muchas personas no cumplen con los perfiles y es allí donde realizan estrategias para generar capacitación. Otra de las situaciones que ha resaltado es con el asistencialismo en la que algunas personas no desean trabajar porque cuentan con el apoyo y prefieren no postularse a las vacantes.

El llamado de gremios y administración municipal es a que los ciudadanos hagan parte de las diferentes convocatorias para fortalecer el proceso.

Autoridades de salud de Armenia alertan sobre la falta de búsqueda activa de EPS para completar esquemas COVID lo que genera el riesgo del vencimiento de vacunas

La secretaria de salud de la capital quindiana, Lina Gil, afirmó que han realizado el llamado a las diferentes EPS para que cumplan con el proceso sin ningún contratiempo.

Resaltó que cuentan con 1.500 vacunas de Pfizer que vencerán a finales del mes de septiembre por eso intensifican las jornadas establecidas por la alcaldía para la aplicación oportuna que permita evitar nuevos picos de contagio.

Recordó que la ciudad fue pionera en el proceso y eso ha permitido la reactivación de sectores, sin embargo, aseguró que es clave la articulación.

Evidenció que en este momento aplican diariamente 500 dosis cuando anteriormente eran 4 mil por lo que llamó a los ciudadanos a acudir masivamente a los puntos establecidos.

Incendio estructural en barrio Libertadores de Armenia dejó tres personas lesionadas por inhalación de tóxicos

La emergencia se registró en la tarde de ayer cuando una vivienda resultó afectada al parecer por una veladora.

El teniente del Cuerpo oficial de bomberos de la capital quindiana, Juan Diego Herrera, informó que la situación fue controlada con 10 unidades de las estaciones Central y estación Sinaí. Afirmó que fueron atendidas tres personas, dos adultos y un menor de edad por inhalación de tóxicos, además fueron rescatadas dos mascotas.

Otra de las situaciones que atendieron fue una fuga de gas natural residencial en la Calle 19 # 4 - 81 Barrio la florida donde se presentó al parecer por hurto de sistema de medidor de gas de las viviendas que se encuentran en proceso de demolición por parte de Invías.

En Montenegro se reportó homicidio con arma de fuego en la carrera 9 calle 18 barrio Colón, donde fue ultimado con arma de fuego Roger Jesús Villegas Cordero de 19 años de edad, el cual presenta impactos por arma de fuego. Unidades de la Sijín realizan actos urgentes y adelantan investigaciones pertinentes.

El ministro de transporte Guillermo Reyes desde el Quindío anunció que en 10 días habrá un encuentro binacional para establecer la hoja de ruta de la apertura de la frontera con Venezuela.

Así lo dio a conocer el jefe de la cartera ministerial durante el sexto Encuentro de Empresarios del Transporte de Carga, de Fedetranscarga que se lleva a cabo en el hotel las camelias de Montenegro

Los representantes de Fedetranscarga calificaron como muy positiva esta posibilidad con Venezuela y aseguraron que están preparados para el transporte hacía el país vecinos

Por su parte los representantes de los transportadores y el comercio de Venezuela indicaron que hay gran expectativa con esta posibilidad en abrir la frontera en materia económica, social, de exportación y demás.

La autoridad ambiental compulso copias a la fiscalía para que investigue a la empresa transportadora del petróleo crudo que provocó un daño ambiental por el derrame luego del accidente en la vía la línea

El director de la CRQ, José Manuel Cortes, indicó que desde hoy bioproyectos se encargará de la recuperación, mitigación de los daños ambientales a la flora, fauna y a las fuentes hídricas

Estudiantes en el Quindío exigen agilidad para implementar nuevamente la alimentación escolar

El personero del colegio Santa Teresita de La Tebaida, Juan Sebastián Ramírez, se refirió al anuncio de las autoridades educativas sobre iniciar el PAE desde el próximo 15 de septiembre.

Señaló que ha sido muy complejo estudiar sin contar con las condiciones mínimas que garanticen la permanencia en las aulas por eso llamó la atención para que pronto se agilice el proceso y puedan retornar a la normalidad.

Continúan las dificultades con bomberos voluntarios de Circasia por falta de comandante, preocupación por temporada de lluvias

Recordemos que la problemática viene desde el mes de junio y no ha sido posible una solución. La alcaldesa del municipio, Ana Yulieth Díaz, reconoció que continúan las dificultades de contratación para nombrar un nuevo comandante, recientemente fue en tutelado el proceso por lo que no hay titularidad en el cargo.

Además, manifestó que frente a la temporada de lluvias para los próximos meses la preocupación es mayor para la atención oportuna de emergencias.

En un 52% avanza la ejecución de obras en la vía Circasia-Montenegro y se proyecta culmine en diciembre

En las últimas horas se realizó reunión para hacer seguimiento a las obras, la alcaldesa de Circasia, Ana Yulieth Díaz, aclaró que no se va a realizar ningún puente en el sector conocido la curva de los quemados que apenas están buscando para qué obra especifica realizar allí.

Informó que el avance es de 52% de obra y con asfalto 6.4 kilómetros. Indicó que de acuerdo al cronograma y los planes de intervención la misma finalizaría en el mes de diciembre, aunque todo depende de las condiciones climáticas.

Reconoció que una vez finalizada esta obra será fundamental para incentivar el turismo y la economía del departamento.

En Colombia se establece Dip, un proyecto de alfabetización digital para contrarrestar Fake News

En el marco de Festic fue presentado el proyecto que busca contrarrestar la desinformación y noticias falsas. La fundadora y directora de DIP, Beatriz Vallejo, informó que establecieron cuatro herramientas para conocer cuáles son las razones de que la ciudadanía comparta y crea este tipo de informaciones.

Dijo que cualquier persona puede ingresar a www.somosdip.com donde encontrarán un test para identificar el tipo de personalidad brindando respuesta a ese interrogante. Todo apunta a una investigación desde las ciencias de comportamiento y el periodismo.

Sobre las cifras reveló que realizaron un estudio que determinó que el 60% de las personas en edad de votar reportaron haber creído noticias falsas y un 87% de los colombianos consumen información de redes sociales.

La Administración Municipal a través de la secretaría de Gobierno y Convivencia realizó operativo de inspección y control a dos hoteles ubicados en el centro de la ciudad, dejando como balance el sellamiento de uno de los establecimientos de manera temporal por parte de la Policía Nacional, porque tenía unos colchones en mal estado los cuales son incautados y se realiza un cierre temporal por parte de la Policía Nacional”

Hoy el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia cumple 95 años. La institución que empezó a funcionar en el año de 1927 con 12 personas, ha atravesado por cientos de emergencias, entre la extinción de incendios, el rescate a personas y animales, la atención a incidentes con materiales peligrosos, y el desarrollo de capacitaciones para la prevención de los mismos.

El escritor quindiano, humanista, gestor cultural y exgobernador, Joaquín Jaime Lopera Gutiérrez, fue condecorado por el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, con la medalla ´Gran Cruz Extraordinaria´, una insignia que busca exaltar a organismos y personas que han aportado al progreso y al desarrollo de la región.

El evento de condecoración se llevó a cabo en el despacho del mandatario y contó con la presencia de la Secretaría de Cultura, la Academia de Historia del Quindío, gestores culturales, amigos, familia y personalidades que, junto a la Gobernación del Quindío, comparten la importancia de brindar un sentido homenaje al maestro Lopera Gutiérrez por su aporte a la cultura del departamento y el impacto de su obra durante largos años de vida productiva.

Cabe recordar que el reconocido escritor quindiano participó en la convocatoria de ESTÍMULOS 2022, obteniendo un puntaje de 94 puntos que lo hace ganador del PREMIO A LA VIDA Y OBRA, el cual incluye además un estímulo por valor de $31 millones de pesos.

En deportes, Pensando en ofrecer espacios seguros para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en el departamento, Indeportes Quindío en articulación con la Alcaldía de Montenegro llevarán a cabo la inauguración de la Ciclo vía este domingo 4 septiembre de 8 a. m. – 12 m., en el parque principal, la cual se seguirá realizando el primer domingo de cada mes.