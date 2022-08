Madres de desaparecidos en Cali, piden a Gustavo Petro que las ayude

En el Valle del Cauca, varios familiares de los más de seis mil desaparecidos en este departamento, no solo le pidieron al Gobierno de Gustavo Petro, que los ayuden a encontrarlos, sino que aseguran que las autoridades no avanzan en su búsqueda.

Maria Elena Gallego, es la madre de Sandra Viviana Cuellar, una ingeniera ambiental que lleva once años desaparecida, luego de que se esfumara en la recta Cali-Palmira el jueves 17 de febrero del 2011. María Elena le solicito al mandatario que los ayude para que se sepa la verdad de lo que pasó con sus seres queridos y saber en dónde están.

Yenny Mondragón, es la madre de José Alberto Solis Mondragón, desaparecido desde el 30 de noviembre de 2014 en Cali, quién asegura que las investigaciones no avanzan y llamo a la justicia que sean solidarios con los familiares de los desaparecidos.

Elizabeth Belalcazar de la agencia de la Corporación para el Desarrollo Regional, reveló que son más de seis mil las personas que se desconoce su paradero en el Valle del Cauca.

Advirtió que todos los días en el departamento desaparecen personas, en especial jóvenes.

En la Casa de las Memorias, ubicada frente a la iglesia la Merced, centro de Cali, hasta este 12 de septiembre, se podrá observar una exposición en donde se reivindica la memoria de los desaparecidos en el Valle.