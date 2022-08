Habilitan la vía entre Risaralda y Chocó

Y fueron cuantiosas las pérdidas económicas generadas por el cierre de esta carretera por la que transitan miles de vehículos con productos que salen y entran de Risaralda. El secretario de gobierno departamental, Israel Londoño, manifestó que han tratado de establecer diálogos con las autoridades del Chocó, buscando una solución definitiva a esta problemática de las protestas y los bloqueos, pues son reiteradas las manifestaciones que ocasionan el cierre de la vía panamericana.

"El tema de los transportadores y comerciantes se vieron perjudicados porque no habia una movilidad libre. Me he comunicado con el secretario del gobierno del Chocó, pero creo que el problema radica en la institucionalidad del Gobierno Nacional, necesitamos que las personas que se encargan de este tema deberían manejar mejor la situación de los indígenas", explicó el secretario.

De otro lado, indicó el secretario de gobierno que es importante que la nación tome medidas frente a la cantidad de protestas indígenas que se están llevando a cabo en el país, pues muchas de las manifestaciones estarían relacionadas con diálogos y promesas de entidades del orden nacional como el caso de la minga indígena que desarrolla en Balboa y en la cual reclaman la presencia de los miembros de la Agencia Nacional de Tierras.