ONG Progresar reclama a las autoridades atención por ola criminal en Cúcuta

La ONG Progresar llamó la atención sobre la grave problemática de inseguridad que vive la ciudad de Cúcuta, frente al reordenamiento de estructuras criminales y a los recientes hechos en materia de orden público.

El director de esta entidad, Wilfredo Cañizares dijo a Caracol Radio que "están haciendo presencia en la ciudad estructuras criminales especializadas en el tema de narcotráfico y oficinas de cobro. Una parte de ello son responsables de los homicidios y de esta nueva oleada de violencia que está viviendo la ciudad".

Y señaló "ese proceso de reconfiguración criminal es de conocimiento de las autoridades, sabemos que tienen conocimiento de lo que se está presentando y de lo que esto significa, que es lo que está ocurriendo, todo gira alrededor del narcotráfico, la distribución al detal de narcóticos o de microtráfico como le llaman las autoridades juega un papel importante".

Frente a la respuesta de las autoridades cuestionó "aquí pareciera que cada uno anduviera por su lado, tenemos una administración municipal que no ejerce ningún liderazgo, que se ha concentrado en temas muy superficiales, agarrado de cualquier lado, buscando sostener su imagen, y que no tiene el menor interés de profundizar, de conocer, mucho menos de trazar una estrategia desde la alcaldía en el tema de seguridad".

"No existe secretaria de seguridad, hay una incompetencia total, no existe el liderazgo por parte del alcalde, él es el jefe de seguridad y es la alcaldía la que debe responder por seguridad y convivencia, eso no existe" dijo el líder social.

Y al lado de este problema manifestó "esta la policía metropolitana de Cúcuta no nos cansaremos de insistir en los problemas que tiene la policía, hay sectores de la policía que están vinculados a la ilegalidad, que son cómplices y conviven con el crimen organizado".