¿En qué va reubicación de los vendedores informales en Tunja?

Caracol Radio estuvo en el predio designado para la reubicación de los vendedores informales en la carrera 09 #18 -26, y #18 –22, donde el secretario de Gobierno de Tunja, Vicente Aníbal confirmó que más de 60 vendedores informales serían reubicados en el sitio, luego de que el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja negara las pretensiones de una demanda que buscaba tumbar la compra del predio por presuntos sobrecostos, por lo que el proceso continúa.

“Hemos conocido un fallo proferido en agosto del año 2022, en donde se falla una acción popular interpuesta por el señor Yesid Figueroa que busca y pretendía declarar la nulidad de la compra de un inmueble que se había hecho con la administración inmediatamente anterior, en donde se pretende reubicar a los vendedores informales de una cooperativa en cumplimiento de una acción popular fallada también por el Tribunal Administrativo de Boyacá desde el año 2004, es así como éste determina que técnicamente se dieron los sustentos normativos para hacer la adquisición y avalúo del predio y por eso continuaremos realizando las acciones pertinentes”, explicó el secretario Vicente Aníbal.

Por su parte Yesid Figueroa, quien interpuso la acción popular afirmando que habría un sobre costos en el predio, que inicialmente valía $1.900 millones y fue comprado por $2.100 millones, y manifestó que llevará el caso a segunda instancia para que sea evaluado por un perito no sea de la ciudad.

“Resulta que el perito que se designó era amigo íntimo de quién en el año 2018 rindió ese experticio, yo taché el informe por falta de objetividad e imparcialidad, el juzgado de lo negó, solicité la práctica de un segundo informe pericial por un perito que no fuera de Tunja, pero el juzgado negó todas las solicitudes probatorias que fueron fundadas en derecho, y lo que se pretende es que el Tribunal Administrativo de Boyacá en segunda instancia ordene la práctica de un segundo dictamen pericial pero de personas que no vivan en Tunja”, afirmó Yesid Figueroa.

Asimismo, el representante de los vendedores informales de Tunja, Julio Borda indicó que el predio es bastante pequeño, motivo por el cual también se interpuso la acción de popular. “Es muy triste que hagan un centro comercial que tiene un área de 7 m x 30 m de fondo y somos 187 vendedores informales, la reubicación no va a ser suficiente para las familias y antes de comprar ese predio nosotros notificamos el tribunal superior, a la administración municipal con copia del Defensoría del Pueblo y Personería municipal que no se comprara porque era demasiado pequeño, propusimos 4 predios, pero no fuimos escuchados”, dijo.

Ahora queda esperar en qué avanza el proceso, teniendo en cuenta que el accionante, Yesid Figueroa llevará a segunda instancia el caso, el próximo lunes 29 de agosto, fecha límite para presentarlo.