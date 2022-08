¿Por qué el sector Santa Lucía de Tunja está disgustada con la alcaldía?

Caracol Radio estuvo con habitantes del sector Santa Lucía de Tunja quienes afirmaron que se presentó una avalancha en mayo de 2021, dejando 2 viviendas colapsadas y otras agrietadas, donde algunos tuvieron que ser desalojados; según Santos Ramón Ramírez, no han recibido apoyo de parte de la alcaldía municipal. “Necesitamos que determinen qué se van hacer con esta problemática porque los malos olores, las ratas, y los lotes de las casas desalojadas han sido tomadas por los vándalos”, explicó.

Por su parte, Flor Rodríguez, quien desalojó su vivienda que había comprado dos meses antes de la avalancha indicó: “No he recibido ningún apoyo por parte de la alcaldía, me he acercado y me han dicho que hay que esperar, que están en reuniones y no nos han solucionado nada. Mi casa la vandalizaron, se robaron las puertas, los marcos de las ventanas, vidrios; en el primer piso viven personas y hemos tenido que llamar a la policía para sacarlos, pero vuelven a entrar”.

Asimismo, el gerente de Planeación de la empresa Veolia Aguas de Tunja, Fredy Acosta manifestó que la comunidad cometió el error de construir sus viviendas sobre una cárcava, donde se cubrió el suelo con material (arena y roca) para estabilizar el terreno del sector.

“Se ha solicitado a la Alcaldía Mayor de Tunja que en el Concejo municipal de Gestión del Riesgo se tomen decisiones. Hemos sido citados para el martes 30 de agosto y se pueda dar solución, que inicie con la estabilización del talud”, afirmó Fredy Acosta.

Sin embargo, hay incongruencias, teniendo en cuenta que Veolia Aguas de Tunja está esperando a que la alcaldía estabilice el terreno, mientras que Unidad Municipal de Gestión del Riesgo afirmó que esperaban que Veolia autorizara el inicio de labores.