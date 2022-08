No aparece cadáver de bebé en un hospital de Barranquilla

Una familia en el barrio La Luz de Barranquilla fue a recamar el cadáver de una bebé de cinco meses en la morgue de un puesto de salud del barrio Simón Bolívar y no lo encontró por que en habrán "desechado".

La mamá de la bebé, una adolescente de 16 años, comenzó a presentar dolencias el pasado sábado, fue en ese momento que la madre de la joven, identificada como Dianet Pedroza, llevó a su hija al Camino Simón Bolívar, donde los médicos le indicaron que la adolescente tenía poco líquido en su vientre y tenían que inducirle el parto.

En ese momento los galenos realizaron el parto con éxito, pero luego le indicaron a la familia que la bebé había fallecido.

“En el momento en el que a ella le hacen la ecografía toman la decisión de inducirle el parto, ella da a luz a las cinco de la tarde. La bebé nace viva, pero a las pocas horas muere. Ellos me entregan un acta de defunción y un papel para yo retirar a la bebé de la morgue en dos días hábiles. Yo hice las vueltas de funeraria y cementerio para el sepelio, nos acercamos a buscar la bebé y no nos dan razón de ella”, señaló Dianet Pedroza, madre de la menor.

La mujer expresó que el cuerpo médico había desechado el cadáver del bebé porque este había pesado menos de 500 gramos, situación que le pareció extraña debido a que en la clínica le habían dicho que la bebé había pesado 508 gramos.

“Dijeron que el bebé lo único que había pesado eran 300 gramos, que prácticamente eso era desecho y que no me podían entregar el bebé porque no había pesado los 500 gramos”, manifestó la mujer.

Por su parte, el doctor Rómulo Rodado, Gerente MiRed IPS, señaló que el embarazo no fue viable y que ya hicieron una revisión del caso y no han encontrado fallas clínicas.