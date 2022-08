Modifican fallo que ordenaba tres días de arresto al alcalde de Pereira

Luego de darse a conocer la orden de tres días de arresto para el mandatario local, Carlos Maya, ordenada por una jueza de la ciudad, por haber desacatado la resolución de una tutela en la que se exigía tomar acciones para reducir los altos niveles de ruido generados por establecimientos nocturnos en el centro de la capital risaraldense, la medida fue modificada por el Juzgado Primero Penal Municipal.

Según el documento emitido por el tribunal, desde la administración municipal enviaron al correo electrónico unas actas de visitas a los establecimientos de comercio en los que consta que la Alcaldía realizó vigilancia y control de los niveles de sonido permitidos en los establecimientos comerciales ubicados en las calles 22 y 23, entre carreras 5 y 6.

Así las cosas, el alcalde de la capital risaraldense, Carlos Maya, ya no será sancionado; no obstante, el señor Víctor Alfonso Gil, representante legal de 4.40 Café Lounge sí deberá pagar tres días de arresto y una multa económica porque no ha presentado evidencias del plan de insonorización que debía ejecutar en ese establecimiento.