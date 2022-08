Indígenas de Balboa piden que se les entregue terreno prometido en comodato

Provenientes del municipio de Balboa, integrantes de las comunidades ancestrales llegaron al Parque Olaya Herrera a instalar campamentos con el objetivo de establecer mesas de diálogo entre las autoridades nacionales y departamentales para que les sean cumplidos los compromisos que hace algunos meses había adquirido la Unidad Nacional de Protección y la Agencia Nacional de Restitución de Tierras para la entrega de un terreno prometido en comodato.

El secretario de gobierno (e) de Risaralda, Samir Palacio, señaló que la principal solicitud de las comunidades indígenas es que delegados de estas entidades nacionales hagan presencia en el departamento para que indiquen cuándo se hará la entrega de este predio que está igualmente ubicado en el municipio de Balboa.

"Hemos convocado nuevamente a la Defensoría del Pueblo, a la Alcaldía de Pereira y Unidad de Víctimas como los indígenas lo están pidiendo, pero cabe anotar que la administración departamental es articuladora para garantizar el cumplimiento de compromisos a los indígenas de este departamento", explicó.

También explicó que la labor de la administración departamental es ser mediadores en la mesa de diálogo, convocando a los voceros indígenas y a los delegados del Gobierno Nacional para llegar a las soluciones necesarias, pero que las decisiones, respuestas y compromisos, son responsabilidad de las entidades del orden nacional.

"La intención es que aquí no permanezca la comunidad porque no pueden estar bajo estas condiciones que no son las mejores. Nosotros somos garantes de que los compromisos se cumplan, pero la responsabilidad y las decisiones dependen del Gobierno Nacional", detalló.

Se espera que en las próximas horas, se logren establecer compromisos que den un parte de tranquilidad a las comunidades indígenas para que estas puedan retornar a sus resguardos de manera segura.