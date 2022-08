Presidente del Cúcuta Deportivo pide a hinchas buen comportamiento

A la espera de una sanción al estadio General Santander se encuentran las directivas del Cúcuta Deportivo, después del ingreso de algunos hinchas a la grama al finalizar el encuentro contra Llaneros FC el pasado domingo 21 de agosto.

Recordemos que actualmente están suspendidas las tribunas norte y oriental del coloso de Lleras, es por esto que se buscará una mediación con la Dimayor para evitar una fuerte decisión que afectaría el ingreso de las personas para disfrutar de los encuentros.

Eduardo Silva Meluck presidente del equipo motilón, le dijo a Caracol Radio que lo principal debe ser el comportamiento de los hinchas que finalmente perjudican a toda la ciudad.

“La intolerancia de pocos lleva a que todos paguemos las consecuencias, y no van a quedar tranquilos hasta que no suspendan la plaza total durante tres o cinco partidos, parece que estas personas no quisieran al Cúcuta, todos estamos tratando de hacerla por más de la mejor manera, volvimos a nacer con el equipo recuperándolo porque había desaparecido, eso no es una varita mágica donde ya todos tienen que jugar bien y tienen que ganar, nosotros le apuntamos a qué se vayan mejorando los resultados pero la intolerancia de la gente pues llevará a que las cosas cada vez sean más difíciles, nosotros seguiremos trabajando con ánimo y pero si lamento mucho porque pagaran justos por pecadores, recordemos que a la unión Magdalena le metieron nueve fechas por algo parecido, acá todos queriendo ir al estadio y unos pocos evitando que vayamos, haremos lo posible para que esto no suceda” dijo el funcionario.

Manifestó que se debe continuar respaldando al equipo al estar dos años sin fútbol, y lograr retornar de nuevo al campeonato.