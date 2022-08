Cese de actividades de mineros está afectando la economía en Buriticá

El paro de los mineros en Buriticá ya ajusta dos semanas y los gremios ya reportan preocupantes disminuciones en las ventas de hasta un 65% aproximadamente. Es el caso de los restaurantes, algunos de ellos, aseguran que la situación no se debe a que el ingreso este bloqueado porque si hay paso de alimentos y pasajeros; y más bien la situación está relacionada con el cese de actividades de los trabajadores informales y según varios restaurantes consultados, ellos son los que mueven parte de la economía.

Aseguran que los sectores más afectados serían las comidas y los bares, entre otros. Principalmente la disminución de las ventas en los restaurantes.

“Este domingo muchos mineros llegan al restaurante a comprar comida para irse a trabajar y esta es la hora que no ha venido nadie, y como están mal de plata porque no han trabajado no tienen como consumir, entonces tratan de comer donde están las protesta”, dijo la propietaria de uno de los restaurantes del parque principal.

La comerciante también dijo que un sábado normal podía vender hasta 120 platos de comida y este sábado solo 40 pudo despachar cerca de 50.

Agregó que espera que la situación se solucione pronto porque de continuar el paro la economía podría tener un revés enorme.