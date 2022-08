Familia de minero muerto en Buriticá, pide ayuda para repatriar el cuerpo

Han pasado más de 15 días desde que la familia Peña Álvarez, se enteró de la muerte de Víctor y no se ha logrado el rescate del cuerpo, desde ya han comenzado a tocar puertas para cuando esto ocurra, que esperan sea pronto y así poder conseguir los recursos para la repatriación del cadáver a su natal Venezuela.

Rubexi Peña, hermana del minero informal fallecido, dijo a Caracol Radio que el alto costo de esta actividad impide a la funeraria a la que están afiliados trasladar el cuerpo hasta Venezuela desde Buriticá y tampoco ellos como familia cuentan con lo mínimo, por ello, le solicitan al gobierno nacional colaboración económica para este fin humanitario.

“Yo hice la solicitud para ver si me pueden hacer el favor de colaborarme para trasladar a mi hermano desde aquí hasta la casa que esta allá en Venezuela. Ellos dijeron que iban a mirar pero no me dieron seguridad”, dijo Rubexi.

Indica que incluso, en Buriticá está sobrellevando la situación por la caridad de las personas que están en la protesta y que pese a que le ha solicitado alcalde Hernando graciano colaboración, no ha recibido ninguna, ni alimentación y mucho menos hospedaje, es por eso que le toca pernoctar en uno de los puntos de concentración este es La Estrella, entrada a las minas de la multinacional donde está atrapado su hermano. Explicó que ella llegó con muy poco dinero desde la ciudad de Barranquilla donde ella trabaja en el servicio doméstico en una casa de familia.