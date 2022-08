Este martes docentes decidirán futuro de prueba para el Catatumbo

Los docentes regresaron de la capital del país después de lograr un diálogo con el ministro de educación, sin embargo, este funcionario reiteró que es muy difícil que se logre el aplazamiento del concurso docente que entregará las plazas para el Catatumbo.

Sigue en pie por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC realizar esta prueba el próximo domingo 28 de agosto para suplir 660 puestos, estando aplazado este proceso desde el año 2019 por presunta corrupción.

Hugo Cárdenas fiscal del Sindicato de Docentes en Norte de Santander Asinort, le dijo a Caracol Radio que durante la asamblea permanente se buscó la forma de lograr un consenso que ayudara a dar otra fecha para esta prueba.

También le puede interesar: Docentes del Catatumbo protestaron en el ministerio de educación

“Hay que explicar que hemos agotado todas las vías de diálogo, incluso la declaratoria de la asamblea permanente con los maestros, hay un tema muy complicado que es el tema jurídico y la CNSC no da marcha atrás frente al tema de la presentación de la prueba, el mismo ministro de educación intervino para ser el puente, pero hay una situación que está contratada siendo complejo el aplazamiento. Esperamos que este martes 23 se dé la definitiva si hay posibilidades de un aplazamiento para hacer unas mesas de trabajo, no vemos muy fácil la situación y de llegado al caso el martes se dé la negativa del gobierno no Mosqueda otra alternativa que llamar al magisterio para que se preparen y presenten la prueba, y sigamos dando la lucha por la vinculación provisional para quienes no pasen en el concurso” dijo el funcionario.

Para esta prueba están participando más de 4 mil personas de todo el país y la Comisión ha indicado que se debe realizar la prueba para evitar caer en el delito de detrimento económico.