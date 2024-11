Revelan fuertes detalles de la relación de James Rodríguez con el DT del Rayo Vallecano

Una nueva novela se ha formado con James Rodríguez partiendo de la poca participación que ha tenido en el Rayo Vallecano. El volante de la Selección Colombia apenas ha jugado un partido como titular y completa 123 minutos disputados distribuidos en 5 encuentros. Esta situación ha hecho que se comience a especular con la salida del ‘10′ en el mercado de invierno.

El entrenador, Íñigo Pérez, se ha referido en varias oportunidades al porqué de la falta de oportunidades para el cucuteño. Ha explicado que elige a los mejores jugadores que cree son los ideales para ganar partidos y que lo que busca es que los futbolistas que no han sumado muchos minutos en lo que va de la temporada muestren su nivel para definir el equipo.

Detalles de la relación de James con Íñigo

En el programa español El Chiringuito, revelaron más detalles de la situación que vive James en el club de Vallecas. Si bien aseguraron que no se trata de un problema personal del técnico con el jugador, sí dejaron claro que no encaja en las pretensiones del juego del entrenador.

“No es un problema personal con él. No encaja en lo que el Rayo Vallecano y el equipo pide de él, ni físicamente, en defensa, ni en ataque, ni en transiciones. James no se adapta al juego de transiciones rápidas que propone el Rayo”, informaron.

Por su parte, Edu Aguirre, periodista de este mismo programa y que se sabe, es cercano al jugador comentó que Íñigo Pérez no se ha reunido con el capitán de la Selección Colombia, ni han tenido conversaciones personales. ”El entrenador del Rayo no ha tenido ni una sola reunión con James Rodríguez. No se han reunido, no le dice por qué no es titular. Íñigo Pérez no ha hablado con James”, indicó.

Lazio aparece en el radar nuevamente

En medio de los rumores que se comienzan a crear, el periodista Ekrem Konur aseguró que la Lazio, club con el que se vinculó a James a mediados de año, estaría interesado en el colombiano “La Lazio se plantea fichar a James Rodríguez, que actualmente milita en el Rayo Vallecano, para reforzar su plantilla de cara al mercado de invierno. Aunque había muchas expectativas cuando llegó a Vallecas, el impacto de James en LaLiga ha sido menos significativo de lo previsto, lo que ha despertado el interés de varios clubes, especialmente de la Lazio”, informó en su cuenta de X.

Habrá que esperar si hay un cambio de postura desde la interna del equipo italiano, pues en agosto el director deportivo, Angelo Fabiani, aseguró que nunca ficharía a un jugador como James Rodríguez. Aludió a la falta de continuidad que ha tenido en los últimos años y dejó claro que el enfoque del club son los jugadores jóvenes.