Concejala de Neiva denunció amenazas

En diálogo con Caracol Radio la líder política Lourdes Paola Mateus Serrano informó que la llamada intimidatoria a través de su teléfono celular.

“Eso fue hacia el mediodía de ayer jueves cuando me encontraba en la sede del Concejo de Neiva cuando recibí una llamada a mi teléfono, contesté y al otro lado una persona me preguntó por ni nombre, luego por el de mi mamá y me dijo que si no tenía miedo que algo le pudiera pasar a ella, ante esto salí corriendo a pedir ayuda porque me llené de miedo”, afirmó Lourdes.

La cabildante informó que el pasado mes de marzo había recibido amenazas; hecho que fue denunciado ante las autoridades.

La actual denuncia ya fue interpuesta ante la autoridad respectiva, y se espera que mediante investigación se determine el origen de la llamada.

“La verdad desconozco si las amenazas se generan en el ejercicio de mi trabajo como concejal o de que tipo” concluyó Mateus Serrano.