Un cantante mexicano denunció un presunto robo en un hotel de Medellín

Alexis González, cantante mexicano llegó hace varios días a Medellín para un concierto, se hospedó en un hotel del Poblado, sur de Medellín, allí al indicar que portaba él y su compañero un alta suma de dinero le proporcionaron una caja fuerte en la que guardó 1.500 dólares, los cuales desaparecieron de su habitación sin ninguna explicación denunció el artista extranjero.

El hombre relató que los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio. Agrega que ese día una mujer que los atendió en la recepción se ofreció a brindarles el servicio de lavandería y que les llevaba la ropa a la habitación, en la tarde abandonaron el hotel para ir a cenar, ese fue el último momento en el que vieron el dinero, cuando iban a pagar el hospedaje se percataron de que no había plata y de inmediato alertaron al personal. Al parecer, la única persona que había accedido a esa habitación era la trabajadora que llevó la ropa que les había lavado.

“Queríamos medir el tiempo que estuvo la persona e nuestra habitación y si alguien más estuvo que no fuera ella, curiosamente llegamos se veían todas las cámaras excepto la que daba a nuestra habitación que quedaba justo al frente. Pedimos más cámaras del día anterior y resulta que, dos días antes hasta ese día en la noche no había grabado ninguna cámara del hotel, supuestamente y no apare cian grabaciones”, relató el cantante y víctima del robo, Alexis González.

Explicó que no recibieron un apoyo real de parte de la gerencia del lugar y que por el contrario se tornaron displicentes.

“El gerente se deslindó totalmente y dijo que eso no había ocurrido en el hotel y que iban a hacerle una prueba de mentiras a la recepcionista para saber si mentía o no, pero realmente no nos van a dar acceso a esa prueba porque era de control interno. Se comprometió a mandarnos las imágenes de las cámaras para que viniera un ingeniero interno y dijo que, en máximo de tres días, ha pasado más de una semana y no hemos tenido ni una llamada”, agregó.

El artista aseguró que ya instauró la denuncia formal ante la fiscalía sobre el hurto y explicó que ya han pasado dos semanas y nadie se ha hecho responsable del robo. Indicó que más allá de recuperar los 1.500 dólares expone públicamente el caso para que otras personas no sufran la misma situación y pidió que se tomen cartas en el asunto para que el buen nombre de Medellín no quede en entredicho.

Mientras que el general José Martín Gámez, comandante de la policía Metropolitana, aseguró que desconoce la denuncia, pero que tratarán de indagar sobre la veracidad de la versión del cantante con las cámaras de seguridad, las mismas que según el artista no funcionaban dos días antes del robo.