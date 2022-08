Por falta de póliza millonario convenio fue suspendido en el Huila

El Convenio Interadministrativo 20210667 celebrado entre el Departamento del Huila y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y Comité de Ganaderos del Huila por un valor de $25.858.080.000 en el mes de noviembre de 2.021, el cual inició su ejecución en el mes de diciembre, fue suspendido.

Para llevar a cabo el proyecto que traería esfuerzos económicos, técnicos, administrativos y financieros, para aumentar la producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores se seleccionó a la Unión Temporal Por un Huila Ganadero y Productivo (Integrada por el Comité de Ganaderos del Huila y la Corporación Talento Humano), mediante Convenio de Asociación No. 927 de 2.022.

Para Luz Enith Muñoz, del Comité de Ganaderos del Huila. El trabajo no se adelantó porque “no se pudo conseguir aseguradoras que firmaran pólizas de cumplimiento por algo que es incierto y que no se puede asegurar que funcione, como los implantes de embriones y otras actividades que, las aseguradoras no darán certeza a que se cumplan a cabalidad “puntualizo la líder ganadera.

Una vez se inició la ejecución del mismo, se solicitó en varios comités realizados a instancias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la ampliación del plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo.

Solicitud que no fue de recibo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y que condujo al Departamento del Huila a terminar de manera inmediata y por mutuo acuerdo, sin pago alguno, el Convenio de Asociación derivado con la Unión Temporal seleccionada.