Conductores de Coolitoral suspenden operación por posible atraco

La mañana de este martes un gran número de conductores de la empresa Coolitoral suspendieron las operaciones de transporte público habituales, luego de presentarse un presunto hecho criminal en el municipio de Soledad.

Según el informe que entregaron las autoridades, el conductor del vehículo era objetivo de "un atraco por un par de sujetos que se movilizaban en una moto", pero el gremio de esta empresa indicó que el vehículo a esa hora no llevaba pasajeros y que por el contrario el acto se debe a presuntamente un intento de homicidio.

Ante esta situación, los conductores se mantienen dentro de la nevada de la empresa por el incidente de esta madrugada en el sector de Soledad 2.000.

“Al compañero no lo asesinan porque el carro está polarizado, le intentaron abrir la puerta para matarlo, pero la puerta tiene seguro y el carro estaba polarizado. Atraco a las 4 de la mañana no era porque el compañero no tenía ningún pasajero”, expresó uno de los conductores de la empresa.

Pese a las declaraciones de los conductores, el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que “no se tienen evidencias” sobre un presunto homicidio y que el “vehículo no recibió impactos con armas de fuego”.

Las autoridades se encuentran investigando para dar con el paradero de estas dos personas que intentaron abrir el bus.