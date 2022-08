Triple A pide revocar licitación de acueducto en Soledad

La empresa Triple A se suma a los cuestionamientos que ha recibido la licitación del acueducto del municipio de Soledad por 365 mil millones de pesos. A través de un oficio dirigido a la administración, reseña tres argumentos y 95 observaciones del proceso por lo que solicita la “terminación inmediata del proceso de selección”.

Caracol Radio conoció la carta firmada por el gerente General, Jairo De Castro Peña, menciona que el proceso de selección se abrió sin contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal ni certificado de aprobación de vigencias futuras que respalden la contratación en curso. Además, que el municipio de Soledad no realizó la audiencia de asignación de riesgos dentro del término perentorio establecido.

De Castro también señala que “existe mérito suficiente para ordenar la revocatoria señalada” ante la posibilidad de que el Tribunal Administrativo del Atlántico declare nulo el acuerdo municipal 0274 del 17 de junio de 2022, teniendo en cuenta que es mediante este acuerdo que se le dan facultades al alcalde para la celebración del contrato y para comprometer vigencias futuras excepcionales.

La empresa Triple A también presentó observaciones e inquietudes sobre el pliego de condiciones del actual proceso entre las que se encuentra la solicitud de aclaración “por qué se incluyen las actividades complementarias de acueducto y alcantarillado, cuando la autorización expedida por el Concejo Municipal de Soledad mediante Acuerdo No. 000274 de 2022 sólo contiene la autorización de prestación específicamente del servicio público de acueducto y alcantarillado”.

Añade que las conclusiones sobre la compra de agua en bloque del nuevo operador a la Triple A no están soportadas en un cálculo y pide los modelos financieros y los estudios de costos que demuestran que los soledeños no tienen que preocuparse por las compras que se hagan de agua en bloque, y que no se va a encarecer el servicio que finalmente reciban.

Finalmente, el gerente General pregunta ¿Cómo garantizará el municipio la prestación del servicio a la población mientras se surtan eventuales diferencias como en el precio de compra de agua en bloque entre el nuevo y actual operador?, ¿cuál es el sustento jurídico con el que se busca obligar al concesionario anterior a que se devuelva el 100% del mercado?, ¿cuál es el sustento jurídico con el que se busca obligar al concesionario anterior a que se devuelva el 100% de los bienes?

Contra la polémica licitación ya existen cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación, la cual adelanta una vigilancia especial e indagación a los concejales; así como inquietudes expresadas por la Gobernación del Atlántico y el sector gremial del departamento.