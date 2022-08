Autoridades realizan operativos en establecimientos comerciales en Ibagué

La Secretaría de Salud de Ibagué en un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana, realizaron en la capital tolimense operativos para verificar si los establecimientos comerciales cumplían con la normatividad al día y condiciones de salubridad.

En los operativos denominados ‘Operativos por la Vida’ un total de 25 establecimientos comerciales fueron verificados, así lo explicó la Directora de Salud Pública Nini Johana Garzón.

Estas acciones se efectuaron en el barro San Pedro Alejandrino, en el lugar uno de los establecimientos fue cerrado al no cumplir con los requerimientos de ley.

El local cerrado no contaba con la documentación al día, carecía de control integral de plagas, el personal no tenía carné de manipulación de bebidas alcohólicas, no diligenciaban plantillas de saneamiento, el extintor de incendios estaba vencido, entre otras falencias.

En medio de los procedimientos fueron verificados establecimientos de panaderías, supermercados, bares, gastrobares y estancos en esa zona de la capital tolimense.