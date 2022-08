Entregan modernas obras, pero sin torre de control en el aeropuerto de Popayán /

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, entregó las obras de modernización del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, sin embargo, los trabajos de la torre de control no han llegado ni al 10% de acuerdo a la Veeduría.

La funcionaria del Gobierno Nacional aseguró que el contratista de la torre se encuentra en diferentes requerimientos por los incumplimientos, y subrayó que la Aeronáutica Civil ya está trabajando en los trámites de la nueva licitación y adjudicación.

A pesar de esto, afirmó que la torre existente es funcional y trabaja con el terminal que acaban de inaugurar.

El arquitecto José Alonso Monteros, presidente de la Veeduría Especializada a las Obras, expresó que, si bien el terminal quedó con las características de un aeropuerto internacional, las condiciones de la torre no son acordes.

En la región también hay preocupación porque la torre existente quedó restringida a raíz del nuevo terminal, y hay poca visibilidad, lo que ya ha generado retrasos y percances en el aterrizaje de las aeronaves.

Sin embargo, Francisco Ospina Ramírez, director encargado de la Aeronáutica Civil, aclaró que son las condiciones meteorológicas de la ciudad las que generan esas dificultades.

“Esta pista por las condiciones topográficas y las ayudas a la navegación no tiene aproximación de precisión, eso hace que la probabilidad de que el avión no pueda aterrizar por condiciones meteorológicas sea importante”.

Las obras de la torre de control fueron suspendidas el 10 de febrero por irregularidades en los estudios de suelos.

La Aeronáutica indicó que en los trabajos que contemplan la nueva terminal de pasajeros y una plataforma para ampliar la capacidad operacional se invirtieron 59 mil millones de pesos.