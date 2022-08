Cabecillas de 'Rastrojos Costeños' buscarían diálogos con Gobierno Nacional

El alcalde Pumarejo confirmó en Caracol Radio que los autores intelectuales de los ataques contra el transporte público buscan espacio en dialogo para acuerdos con el Gobierno Nacional.

En conversación con 10AM Hoy Por Hoy, el mandatario de los barranquilleros, aseguró que alias ‘El Negro Ober’, recientemente trasladado a una celda fría a la cárcel Picota de Bogotá, por solicitud de la misma Alcaldía y el ex paramilitar Juan Manuel Borré Barreto, acusado de ordenar el homicidio de un conductor en Soledad, estarían llamando la atención del Gobierno Nacional para que sean incluidos en eventuales diálogos con organizaciones al margen de la ley.

“Ellos buscan dos cosas: la primera es el fin extorsivo y de eso han vivido, pero estas personas que hoy están en la cárcel, están tratando de volverse relevantes para que puedan entrar al escenario de conversación nacional y lo intentan hacer con estas medidas”, explicó el alcalde Pumarejo.

El mandatario señaló que los principales autores intelectuales de los recientes crímenes registrados en Barranquilla y su área metropolitana se encuentran utilizando a menores de edad para cometer estos hechos de sangre.

“Estas personas instrumentalizan a jóvenes que a duras penas tienen 20 años, uno de los que capturamos tiene 16 años y fue el que apretó el gatillo contra uno de los conductores de bus”, agregó Pumarejo Heins.

Por último, el alcalde envió un mensaje a las jóvenes de la ciudad para que no hagan parte de estas bandas delincuenciales.

“Jóvenes, no se dejen usar, no se dejen instrumentalizar por unos tipos que ni siquiera viven en Barranquilla, que ustedes no conocen y que los quieren usar como carne de cañón, pero no caigan en las manos del crimen”, concluyó Jaime Pumarejo.