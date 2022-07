No se puede negociar la dignidad del docente: profesores ocasionales UPTC

El profesor Rafael Alonso Gómez Melo contó la situación que vienen atravesando él y más de 940 de sus compañeros ante el incumplimiento reiterado de las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Recordó que, “la asamblea de profesores de Sogamoso inicio un cese de actividades de clase exigiendo el cumplimiento de los acuerdos sindicales de los años 2013, 2018 y 2020 y que el detonante fue, el no pago y reconocimiento de la prima de servicios proporcional al tiempo de trabajo laborado, establecida en la Resolución 4009 de 2020”.

Unos días después “se sumaron los compañeros de Duitama, Chiquinquirá y la Facultad de Estudios a Distancia, más de 10 mil estudiantes se están viendo afectados por este cese de actividades”, reiteró el profesor.

“Se ha elevado una solicitud al rector, Óscar Ramírez para que cumpla la Resolución que él mismo firmó, pero no se ha tenido eco y ahora resulta que la misma oficina jurídica de la Universidad le dice al rector que no se puede pagar porque es un asunto de interpretación legal y se metería en problemas y no es así”, aseguró el docente, Rafael Alonso Gómez Melo.

Recordó que, “otras universidades la pagan y el caso de la UPTC es único, por lo que le hacemos un llamado a los estudiantes para que entienden la situación, pero nos hemos visto obligados a esta situación”.

“Otra cosa que se incumple es que hay normas que establecen que se deben contratar por 11 meses y este año también incumplió, pues no vamos a alcanzar ese tiempo”, se quejó.

“La ocasional se volvió algo normal, pero ahora tenemos docentes en esa condición desde hace 27 años, no hay un plan de formalización laboral, no hay un estudio real de la planta docente, se volvió parte del paisaje contratar al docente ocasional con la precarización”, dijo el docente.

Aseguró el profesor Rafael Alonso Gómez Melo que “nos hemos sentado en tres ocasiones con el rector, pero no hemos avanzado, pues aduce que no se va a meter en problemas por lo que dice la oficina jurídica, pero ese concepto es errado, pues en la negociación de 2020, esa misma dependencia participó, no hay lugar a ninguna interpretación de esa Resolución”.

Ante esta situación aseguró que el Consejo Académico tendrá que replantear nuevamente el calendario con un semestre de 17 semanas como debe ser y no de 11 o 13 como ha ocurrido.

Finalmente dijo que “nos vamos a sentar, pero no a negociar, no se puede negociar la dignidad del docente”.