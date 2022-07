Comité de Etica podría investigar: senadora Avella por caso César Pachón

El señor Jose Isaac Torres Medina fue llamado por la Fiscalía General de la Nación para que responda por presuntamente haber incurrido en el delito de ‘Omisión de Agente Retenedor’, es decir, por no tener al día el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, derivadas de un millonario contrato firmado con la gobernación de Boyacá.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2017 cuando el señor Torres Molina, representante legal de Dismom SAS suscribió un contrato de suministro y alquiler con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, a cargo de Jorge Enrique Pinzón Mateus.

El objeto del contrato era el suministro y montaje general de la infraestructura, desmonte y embalaje del alumbrado navideño en los monumentos históricos de El Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, por la suma de 659.275.000 pesos, de los cuales se dio un anticipo por 400.000.000 de pesos, un segundo pago por 193.347.550 pesos a la entrega del montaje y la instalación del alumbrado navideño previsto para el día 7 de diciembre de 2017 y un pago final por 65.927.500 pesos a la finalización del contrato, una vez entregado los sitios históricos del Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas y ser recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato de asociación número 1250 de 2017.

Al haber sido llamado por la fiscalía para rendir indagatoria por la millonaria deuda, Torres Medina le contó al Fiscal 12 Seccional de Tunja, que en cambio de ser deudor moroso es una víctima, porque según su testimonio, él a penas habría prestado su firma y los documentos de su empresa para que se le adjudicara el contrato del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá, y que el usufructo de los dineros pagados por la gobernación de Boyacá, lo habría hecho el recién electo Senador del Pacto Histórico Cesar Augusto Pachón Achury y otras personas particulares que tambien reseñó en la indagatoria expuesta al ente acusador, por vía escrita.

Al respecto el senador Pachón desmintió la versión de Torres Medina, quien también fungió como su UTL cuando Pachón fue Representante a la Cámara, en dos videos a través de sus redes sociales.

“Los contratos que él haya hecho directamente con quien sea, con cualquier institucionalidad si él era el dueño de una razón social, eso sí, no sé cómo lo harían. Lo importante es llamar a las partes que han intervenido, pero de ahí yo no tengo conocimiento (…) cualquier denuncia o acusación la ponga ante las autoridades competentes, no tengo conocimiento”, mencionó el senador.

Tras el escándalo que desató la denuncia, la senadora del Pacto Histórico y de la Union Patriótica Aída Avella se pronunció y sostuvo que “frente a las denuncias hechas en Boyacá, nosotros no podemos permitir que esto suceda, precisamente en un partido que tiene que caracterizarse por lo contrario, si la gente lo denunció, pues esperaríamos que la justicia actúe rápidamente para establecer la verdad de todo lo dicho. No se pueden tolerar actos que conlleven la afectación de los dineros públicos, así que me imagino que si las cosas se pueden investigar en el comité de ética del partido, igualmente se hará”.

El proceso continua, y se espera que los entes investigadores responsables den mayores claridades al respecto.