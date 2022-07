Alcaldesa de Bogotá pide que se saque de circulación a los bicitaxis en Bosa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó en medio de la inauguración del Complejo Campo Verde en Bosa, que hoy en día en el sector hay suficientes rutas de transporte público por lo que se debería regular la circulación de los bicitaxis y mototaxis al sur de la ciudad.

Le puede interesar:

“Le pido a nuestra Policía que saquemos a los bicitaxis y mototaxis informales. No hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había suficientes rutas del SITP, pero ya están las rutas, entonces no hay excusa para que tengamos transporte ilegal” puntualizó la mandataria.

Esta declaración ha provocado preocupación en el gremio que vive de la informalidad.

“No por la delincuencia de uno deben pagar todos. Hace un año pagué mi carrito y es el sustento para mi familia” manifestó Luis Escalona, bicitaxista.

Cabe resaltar que a pesar de que no hay un censo reciente, de acuerdo con el Ministerio de Transporte para el 2019 había 400.616 de estos vehículos, sin embargo, hoy en día serían más de 10 mil bicitaxis en Bogotá.