Madre de patrullera asesinada fue desaparecida en el año 2000

Luisa Fernanda Zuleta tenía 27 años y prestó su servicio a la policía 5 años, 4 meses y 14 días. En Betania, su municipio natal la recuerdan como una mujer perseverante, a pesar de una dura realidad que marcó su infancia. Su madre fue víctima de desaparición forzada en el año 2000, en el corregimiento Bolombolo del municipio de Venecia, pero a pesar de la intensa búsqueda, nunca se supo nada de su paradero.

Su tía Yuli Andrea Zuleta le contó a Caracol Radio que junto a la abuela de la patrullera se convirtieron en sus mamás "Luisa Fernanda para mí era mi hija porque ella se quedó sin mamá cuando tenía 3 añitos, entonces la abuela y yo nos hicimos cargo de ella... Luisa fue mi hija".

En medio de lágrimas y mucho dolor, la tía de Luisa Fernanda narró que ella siempre soñó con darles un mejor futuro y por eso siempre quiso llevar en alto su profesión "Luisa era la alegría de la casa, era la que estaba pendiente de la abuela, de mí, todo, era mi amiga, mi hija".

Lea también:

Y con impotencia y nostalgia dijo que "me duele la indiferencia de este país, realmente somos muy indiferentes a nuestros policías porque hoy soy yo, mañana va a ser otra mamá, otros sobrinos, otros hijos y todos los días es igual porque somos muy indiferentes a nuestros policías".

Y le envió un mensaje al gobierno "Realmente no he podido entender la guerra, no entiendo por qué matar policías ¿A qué los lleva? Son seres humanos igual que todos".

Su esposo Carlos Alberto Álvarez habló de los planes que tenían juntos "teníamos un plan para ir a la Costa, que ella salía de descanso, estaba muy cansada de tanto trabajo, para despejar la mente y teníamos todo listo pero de un momento a otro me dijeron que cancelados todos los permisos porque esto está muy complicado, es duro, yo nunca creí que iba a pasar esto".

Mientras sus familias son acompañadas en el duelo no se detienen los operativos para capturar a los responsables de este crimen. En las últimas horas el Coronel Daniel Mazo reveló el cartel de los más buscados en Yarumal, señalados de matar a la Patrullera y su compañero "Mono o Sebastián, Ique o Correcaminos, Fabián, Damián, Estiven o Stip y Daniel".

Por estos hombres la policía ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos.