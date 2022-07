Fiscalía investiga ex funcionaria de la Personería por falsedad en documento público

Caracol Radio conoció en exclusiva que, ante un Juzgado con Función de Control de Garantías de Manizales, la Fiscalía Novena Seccional, le imputó el delito de falsedad en documento público a una ex funcionaria de la Personería de Manizales.

El abogado defensor de esta mujer, David Augusto Becerra, manifestó que, "el proceso pasa a la Fiscalía, porque es claro que ya hay un documento, donde al parecer, según arroja el resultado del proceso disciplinario donde inicialmente se debatió la legitimidad o no del certificado, aparece que es falso y una situación que no existe. Mi representada en realidad no poseía la capacitación de 60 horas en sistemas como lo había referenciado para ejercer el cargo en el que trabajaba", expresó el profesional derecho.

Y agregó que, "luego de la indagación y con base en el mismo proceso disciplinario que se le adelantó y que sirve de soporte para las investigaciones correspondientes, se procede a la imputación que fue reciente en la que a mi cliente se le procesa ante el ente acusador por el mencionado cargo. La pena prevista para ese delito es de 4 años, si mi defendida hubiera aceptado en dicha diligencia su culpabilidad, se hablaría de una condena de 2 años y que es excarcelable, pero ahí lo grave de la situación es la sanción disciplinaria que la inhabilita para contratar directa o indirectamente con el estado por 10 años", agregó el señor Becerra.

Por último, señaló que, "estamos estudiando una solución jurídica a este caso, dado a que ya mi defendida fue sometida a una pena que es muy invasiva, estamos hablando de 10 años en las que uno no puede hacer nada que tenga que ver con el estado y así poder tratarle de solucionar el problema a mi cliente de la mejor manera posible", puntualizó el jurisconsulto.

Se espera entonces que, inicie el juicio por esta investigación, donde un juez de la República determinará si es culpable o inocente.

Este medio radial además conoció que, la Personería de Manizales en las decisiones de primera y segunda instancia que se dio en los últimos días, destituyó en inhabilitó por 10 años a esta ex funcionaria que estuvo laborando por 4 años y medio, y donde la misma, no podrá contratar ni ejercer ningún cargo con el estado, por los hechos ya descritos.

Le puede interesar: Cenicafé desarrolla tecnologías para mejorar la producción

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.