La comunidad de la vereda Curalito bloquea la vía Ibagué - Alto de la Línea

Los habitantes del sector de Curalito en la vía Ibagué - Cajamarca - Alto de la Línea bloquean este importante corredor nacional que conecta al centro con el occidente del país.

Ervin Valencia líder del comité promotor contra el pago del peaje, señaló en diálogo con Caracol Radio, que la protesta que se desarrolla sobre el kilómetro 63 es contra el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la APP GICA por no autorizar el cierre que estaba previsto para hoy 19 de julio.

“Necesitamos que respeten la comunidad, así como le entregan permiso para que los hijos de los ricos se diviertan en la vía a la Línea, requerimos que se otorgue el permiso para que se recupere este tramo, en la zona hay maquinaria, pero no permiso del INVIAS”, dijo Valencia.

La ciudadanía exige que se dé una solución definitiva a la problemática de la falla geología que se presenta desde el pasado 8 de mayo y que está ocasionando trancones de más de seis horas para desplazarse entre Ibagué y Cajamarca.

“El pueblo no debe seguir sufriendo, por eso estaremos cerrando la vía en este punto hasta que aparezca la resolución que ordena el cierre, no pueden ser tan irresponsables, hace una semana se anunció el cierre y ahora que no, no es posible”, puntualizó el líder social.