A la cárcel por el presunto abuso sexual de su ex pareja en Ibagué

Como Luis Hernando Salgado fue identificado el hombre que fue capturado en el barrio el Carmen de Ibagué acusado por su presunta participación en los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, ambos agravados, del que fue víctima su excompañera sentimental.

El hombre de 56 años de edad es señalado de presuntamente haber sometido a su expareja a una violencia sistemática entre el año 2017 y el 8 de mayo de este año, día en el cual además de maltratarla física y psicológicamente, al parecer, la violentó en su integridad sexual.

“El procesado presuntamente empezó sus agresiones en contra de la víctima de manera verbal, por lo que ella quiso acabar con la relación en su momento. Sin embargo, y debido a las amenazas siguió con él. La mujer, al parecer, fue golpeada en el rostro”, indicó la Fiscalía.

La joven no podía saludar o hablar con alguien que él no conociera porque el sujeto se enojaba, ejerciendo control sobre ella. Salgado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.