Pruebas de COVID-19 en Norte de Santander han disminuido en un 95%

Muy preocupado se encuentra el sector de la salud en Cúcuta debido al aumento de personas contagiadas de COVID-19 en más de 400 casos semanales, indicando que esto podría conllevar nuevamente a la congestión en la atención en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Actualmente la ocupación de las UCI se encuentra en un 31%, presentándose ya casos en donde se han tenido complicaciones respiratorias debido al coronavirus y la mezcla de enfermedades como neumonía y pulmonía

Carlos Barón director del Instituto Hematológico en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que lo que más preocupa es que las pruebas de contagio han disminuido.

“Las pruebas de COVID-19 con el PCR prácticamente han disminuido en un 95% debido a los lineamientos, solamente se le debe hacer a los pacientes de riesgo y mayores de 60 años porque se sobre entiende que estamos en una fase donde esta enfermedad se ha convertido en una gripa más en los pacientes vacunados y que no son población de riesgo, hay mucha gente que están con gripa y son pacientes con COVID-19 pero no se hacen las pruebas. Esto genera una preocupación porque si no se hace un registro o no hay pruebas el contagio es muy superior”. dijo el médico.

Manifestó que las medidas de bioseguridad deben continuar, y que las personas deben tomar conciencia que la enfermedad continúa.