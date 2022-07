Entregarán restos de bolivarense fallecida en Palacio de Justicia

Este viernes 15 de julio la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal entregarán en una ceremonia que se llevará a cabo en el cementerio Jardines de Cartagena, una pequeña parte de los restos de Marina Isabel Ferrer, quien falleció durante el holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

"Nos van a entregar lo que encontraron de ella cuando se hizo la exhumación en el 2015. Solamente hay unos huesos de un pie, no tenemos más nada, no sabemos qué pasó con las demás partes del cuerpo. Vamos a hacer una ceremonia con toda su familia, algo muy representativo para recibir los restos aquí en su tierra y eso es todo lo que tenemos de ella. Queremos algo de paz con todo lo que pasó en este caso", manifestó Sofia Velásquez, hija de Marina Isabel.

Los familiares de esta mujer bolivarense que era oriunda del municipio de San Jacinto, cuestionaron el papel de la Fiscalía General de la Nación en este caso, teniendo en cuenta que después de casi 37 años aún no saben qué pasó con ella y cómo murió.

"No tengo ninguna verdad, no sé dónde están las demás partes de su cuerpo estamos a la espera. Siento que la Fiscalía ha dejado un poco la investigación de lado me preocupa que la JEP le haya entregado beneficios al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez y a Óscar Julián Vásquez, sin que se cumpliera el mínimo compromiso a la verdad. Esto fue una masacre lo que sucedió en el Palacio de Justicia, nos dijeron que si llegan a encontrar otras partes del cuerpo nos van a notificar, pero eso puede durar años", expresó Sofía Velásquez.

Marina Isabel Ferrer aunque no trabajaba directamente en el Palacio de Justicia, estuvo el día del holocausto porque fue a encontrarse con una amiga que sí laboraba allí. "Ojalá que haya verdad y justicia, que todas aquellas personas que estuvieron involucradas en este caso también paguen. Pido reparación para nosotros porque ha sido muy difícil una vida de esta forma con un dolor que siempre está presente, por más que uno trate de seguir adelante su muerte está presente en nosotros y no saber a ciencia cierta lo que pasó", aseveró.