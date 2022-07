Comienza el concurso internacional de tríos

La plaza de Nariño es el escenario de una nueva versión del Concurso internacional de tríos que se realiza como parte de la programación del Onomástico de la ciudad que llega a su fin el próximo domingo y que a lo largo de varias semanas le ha brindado la oportunidad a artistas de todas las áreas de dar a conocer su talento.

El concurso que fue institucionalizado mediante proyecto de acuerdo municipal en el Concejo de Pasto cuenta con la Categoría Profesional en la cual participan los tríos que acreditan estar conformados como tal, con una antigüedad superior a cinco (5) años antes de la inscripción al concurso, la Categoría Abierta: para quienes tienen una antigüedad de conformación no inferior a tres meses. La Categoría Alternativa que incluye tríos conformados por artistas que interpretan instrumentos distintos a los tradicionales del formato trío, como sintetizadores, batería, guitarra eléctrica, etc y en la Categoría maestros: con tríos integrados por artistas que tengan más de 50 años y conformación no inferior a tres meses.

Lea también:

En esta oportunidad serán treinta y siete los participantes en las eliminatorias y se presentarán el domingo en la Gran Final que cerrará con una presentación del Grupo Niche.