Iniciativa beneficiará con 2 millones pesos a tenderos de Bogotá

Por medio de la iniciativa Tiendas para la gente, Prosperidad Social beneficiará a dos mil tenderos de Bogotá con dos millones de pesos en capital que podrán usar para invertir en el surtido de sus negocios.

De acuerdo con Pierre García, director (e) de la entidad, las inscripciones estarán abiertas del 6 al 8 de julio y podrán aplicar los tenderos que cumplan con los siguientes requisitos.

“Los pequeños tenderos que tengan un puntaje entre A1 y A5 B1 Y B7 del sisbén, además,es importante que sean tenderos actualmente por lo que haremos las vistas para verificarlo. Y por último que no hayan sido beneficiados por otros programas del gobierno”.

De acuerdo con la entidad, los interesados podrán hace la inscripción de forma presencial en los siguientes puntos en la capital:

Miércoles 6 de julio:



Usaquén: Carrera 6 A No. 191-05 (Salón Comunal Buenavista)



Santa Fe: Carrera 8 Este 1 A 11 (Salón Comunal El Dorado)



San Cristóbal: Calle 77 Sur #10 - 46 (Salón Comunal Almirante Padilla)



Bosa: Calle 78 Sur No. 71 B 11 manzana 2 D (Salón Comunal La Esperanza)



Kennedy: Calle 57B # 80 H 32 sur (Salón Comunal del Barrio Clases)



Calle 42 F Sur No. 88 C 07 (Salón Comunal Altamar)



Suba: Carrera 93 B 132 B19 (Salón Comunal Villa Elisa)



Carrera 151 Bis # 132A-05 (Salón Comunal Tibabuyes)



Rafael Uribe Uribe: Calle 48 X Bis Sur No. 1 -13 (Salón Comunal Diana Turbay- Sector Vencedores)



Ciudad Bolívar: Diagonal 68 A Sur No. 17 B 1 (Salón Comunal La Alameda)





Jueves 7 de julio



Usaquén: Avenida Carrera 7 No.155 A 20 (Salón Comunal Barrancas)



San Cristóbal: Transversal 13 D Este No 54- 83 Sur (Salón Comunal barrio Los Libertadores)



Usme: Carrera 4 C # 56 - 30 (Salón Comunal barrio Danubio)



Calle 91A Sur #14 - 60 (Salón Comunal Tenerife)



Tunjuelito: Carrera 7 A No.53-23 Sur (Salón Comunal barrio Abraham Lincoln)



Bosa: Calle 70 Sur No. 86 J 89 (Salón Comunal La Independencia)



Calle 58 Sur No. 106 - 21 (Salón Comunal El Recuerdo de Santa Fe)



Carrera 72 D No. 57 A Sur 27 (Casa Verde Barrio Nuevo Chile)



Rafael Uribe Uribe: Calle 50 B Sur No. 11 A - 43 (Salón Comunal Playón Playita)



Ciudad Bolívar: Carrera 27 No.73-14 Sur (Fundación Héroes Anónimos - Barrio Paraíso)





Viernes 8 de julio:



San Cristóbal: Calle 36 H sur No 8 - 79 este (Salón Comunal San Vicente Parte Alta)



Carrera 10 B Este No. 17 A 52 Sur (Salón Comunal barrio San Cristóbal)



Usme: Carrera 5ta I B este #98B - 10 Sur (Salón Comunal Nuevo Porvenir)



Bosa: Carrera 86 A Sur No. 61 C 03 (Salón Comunal Bosa Linda)



Carrera 89 A No. 49 D 40 Sur (Salón Comunal Villa de los Comuneros)



Kennedy: Calle 41 A Sur No.84-24 (Fundación San Francisco de Asís)



Rafael Uribe Uribe: Carrera Décima No. 39 - 15 Sur (Salón Comunal Las Lomas)



Ciudad Bolívar: Calle 66 Bis Sur No. 18 V 19 (Tienda Asojuvenil)



Carrera 77 C No. 67 A 02 sur (Barrio Santodomingo)