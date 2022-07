Pendientes cerca de 2.000 trámites catastrales en zona rural de Manizales

La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Hacienda, hace un llamado a los propietarios de predios e inmuebles en la zona rural del municipio, para que se ponga al día con el proceso de actualización del trámite catastral, dicha gestión debe ser realizada a través de la oficina gestora catastral, MASORA.

La entidad, ubicada en las instalaciones de la Unidad de Rentas de Manizales, está abierta al público de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., los viernes está en jornada continua de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

Es importante tener presente que la gestión se debe realizar en procesos de Cambió de propietario, englobes (unión de dos o más predios) o desenglobes (división de dos o más predios), cambios por nuevas edificaciones, revisión de avalúos y rectificaciones de datos catastrales.

Para comunicarse con MASORA, puede llamar a la línea de celular 322 632 6243.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Administración Municipal, de los 18 mil trámites que estaban pendientes en 2021, se han resuelto 16 mil.

