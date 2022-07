Emergencia en estaciones de policía de Cúcuta / ()

Una dramática situación se registra en las diecisiete estaciones de policía de la ciudad donde se encuentran más de ochocientas personas detenidas en precarias condiciones según advirtió la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander.

El representante del Ministerio Público dijo a Caracol Radio que "es vergonzoso, el descuido, y la desidia, no se están respetando los derechos y estamos en estos lugares, donde las celdas no son aptas para que estas personas estén en estos lugares, no tengan condiciones dignas y se les este vulnerando todos sus derechos".

Indicó que "en los alrededores los lugares donde se encuentran estas personas hay un riesgo grande de inseguridad, una fuga, unas condiciones infrahumanas que podrían terminar muy mal sino se adoptan medidas urgentes por parte de las autoridades competentes".

Indicó el funcionario que ante esta situación ha pedido el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación ante los graves problemas detectados durante la visita que hizo una comisión de la defensoría del pueblo a las estaciones de policía.

El hacinamiento que vive el centro carcelario de Cúcuta ha impedido desde hace varios meses el traslado de las personas que se encuentran judicializadas e incluso condenadas hacia el centro penitenciario.