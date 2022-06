Piden vigilancia de Procuraduría sobre nuevo operador de agua en Soledad

A propósito de la licitación para la escogencia de un nuevo operador de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Soledad, Efraín Cepeda Tarud, Presidente Ejecutivo del Comité de Intergremial Atlántico, pidió a los organismos de control, en especial la Procuraduría General de la Nación, realizarle una vigilancia a este proceso.

“Ya hemos tenido reunión con la Procuraduría y así como también la Superintendencia de Servicios Públicos deben jugar un papel fundamental en la vigilancia y el seguimiento preventivo a este proceso y de verdad que esperamos que los entes de control ejerzan sus buenas prácticas y labores para que no haya después, a partir del 18 de octubre que ya no tendría vigencia el contrato de contratación no se afecte el usuario de Soledad”, sostuvo Cepeda.

Asimismo, el Presidente Ejecutivo del Comité de Intergremial Atlántico sostuvo que “hay muchas preguntas que certezas frente a este tema. Nos preocupa los tiempos, sobre todo no vemos que se haya estructurado un proceso con el tiempo requerido con la justificación técnica y jurídica adecuada sobre una operación de esta magnitud”.

Hay que recordar que este proceso está orientado a invertir recursos por más de 300.000 millones de pesos.