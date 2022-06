Me voy en paz: la conmovedora despedida de Nelson, antes de la Eutanasia

Faltaban horas para abandonar este mundo, para dejar de abrazar y mirar a los ojos, pero la sonrisa de Nelson seguía viva "yo me aplaudo, yo me felicito: pelear contra esos monstruos, contra esos abogados". "tuvimos a mamá y papá de ejemplo".

Tuvo la gallardía de limpiar las lágrimas de los suyos y explicarles que estaba a punto de irse dignamente "mamá, amanecí bien, estoy tomando tinto, estoy con mis hermanos aquí, voy a bajar caminando"

Fue una conmovedora despedida. Atravesó con valor la puerta de su casa y se despidió tranquilo "me voy en paz". El adios estuvo marcado por lágrimas y aplausos.

Nelson fue un líder social y político destacado del municipio de Caldas. Luchaba por causas en favor de la población con discapacidad y sufría una enfermedad degenerativa. Su familia le relató a Caracol Radio que hace 7 años empezó su lucha para recibir la Eutanasia, pero aseguraron que el proceso tuvo muchas piedras en el camino por las Entidades Prestadoras de Salud, tanto así que el caso escaló ante un juez y luego a la Corte Constitucional.

Su hermano Ferney Estrada habló de lo que significó su hermano para el municipio "ayudó a muchas personas en el municipio de Caldas que tenían discapacidad, ayudó a gestionar, por ejemplo, sillas eléctricas y también hizo visible muchas de las necesidades de muchas personas discapacitadas".

Después de varios procesos administrativos, el hombre que dejó 7 hermanos y 3 hijos obtuvo el aval de la Corte Constitucional y recibió la Eutanasia el 20 de junio, a la 7:40 a.m. en el Hospital Neurológico de Antioquia.

Su madre de 84 años sacó valor para decir cuanto lo extraña y en medio de la nostalgia dijo que respetó y acompañó su decisión "no tengo palabras ,me dió muy duro la decisión que él tomó y yo no creía que é iba a hacer eso pero se llegó ese día. Fue muy buen hijo, fue muy unido, todos éramos una familia... Toda completa, muchos recuerdos... Fue un gran hijo".

Este es el segundo caso que se conoce públicamente en el Valle de Aburrá.