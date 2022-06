Arranca la Feria Nacional de la Ganadería en Montería ¡Prográmese!

Hoy arranca la 60ª versión de la Feria Nacional de la Ganadería, una de las festividades más importantes de Colombia tanto para la diversión como para el negocio.

Con una nutrida programación cultural, musical, académica, ganadera y agroindustrial se desarrolla esta versión denominada “Córdoba Naturalmente Mágica”, que promete ser una de las mejores en la historia de este certamen y será gratis para todos los asistentes.

Del 23 al 26 de junio, los cordobeses podrán disfrutar de todas las actividades programadas en la feria.

Esta versión de la feria se enmarca en los 70 años de vida jurídica del departamento de Córdoba y tendrá actividades novedosas como la competencia de vaquería de lazo que, por primera vez, se desarrollará en la feria.

De igual manera, se realizará un con artistas como Farid Ortiz y Beto Zabaleta, y se abrirá un espacio como vitrina para artistas cordobeses para que den a conocer todo su talento a la comunidad en general. Este evento se desarrollará en las instalaciones del Coliseo de Feria Miguel Villamil Muñoz.

23 DE JUNIO 2022

• 6:00 am Apertura de puertas al público de la sexagésima (60) Feria Nacional Ganadera y Agroindustrial de Córdoba en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz.

• 6:00 am 2do Ordeño Oficial Asocebú

• 8:00 am Curso Actualización de mostradores en pistas de Juzgamiento – Parte 2 (Pista Alterna)

• 8:00 am Instalación Evento Bienestar Animal (Sala de Remates)

• 9:00 am Muestra sociedad Ornitológica de Córdoba (Sala de Remates)

• 10:00 am Muestra Pork Colombia (Sala de Remates)

• 10:00 am Competencia Nacional Asobeefmaster (Pista Principal)

• 2:00 pm 3er Ordeño Oficial Asocebú

• 3:00 pm 1er Remate Virtual Equino (Sala de Remates)

• 3:00 pm Parada Folclórica

• 10:00 pm 4to Ordeño Oficial Asocebú

• A partir de 8:00 pm Concierto pa’l pueblo Farid Ortiz y Beto Zabaleta en el Pueblito Cordobés.

24 DE JUNIO 2022

• 6:00 am 5to Ordeño Oficial Asocebú

• 8:00 am Juzgamiento Baby Show Brahman

• 8:00 am Juzgamiento F1 Hembras con certificado de cruces para leches (Pista Principal)

• 8:00 am Conferencia One Health y one welfare (Sala de Remates)

• 9:00 am Juzgamiento Hembra de la Raza Brahman (Pista Principal)

• 9:00 am Taller Teórico-Practico Raza BeefMaster (Pista Alterna)

• 9:00 am Muestra Fundación Ikotea (Sala de Remates)

• 10:00 am Juzgamiento Ovinos – Jueces Internacionales (Pista Ovinos)

• 10:00 am Juzgamiento Machos Gyr (Pista Principal)

• 10:00 am Exhibición de Razas Criollas (Pista Alterna)

• 10:00 am Muestra Fundación Salva Una Hicotea (Sala de Remates)

• 2:00 pm 6to Ordeño Oficial Asocebú

• 2:00 pm Juzgamiento Hembras Gyr (Pista Principal)

• 3:00 pm Juzgamiento de Machos del Sistema Doble Propósito (Pista Alterna)

• 4:00 pm Juzgamiento Trocha y Galope – Asnales y Mulares – Paso Fino

Colombiano (Pista Principal)

• 4:00 pm Parada Folclórica Infantil

• 4:00 pm Remate Asobúfalos (Sala de Remates)

• 4:00 pm Remate Ovinos (Sala de Remates)

25 DE JUNIO 2022

• 8:00 am Juzgamiento Machos de la Raza Brahman (Pista Principal)

• 8:00 am Juzgamiento Hembras Gyr (Pista Principal)

• 8:00 am Competencia Vaquería de Lazo Grupo 1 (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 8:00 am Muestra Fenavi (Sala de Remates)

• 9:00 am Taller Lúdico dirigido a niños para educación ambiental (Sala de Remates)

• 10:00 am Exhibición de Razas Cebuínas Sardo Negro y Nelore (Pista Alterna)

• 10:00 am Muestra Cultural Vaquería de Lazo (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 10:00 am Conferencia One Health y one welfare (Sala de Remates)

• 10:20 am. Competencia Vaquería de Lazo Grupo 2 (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 11:00 am Juzgamiento Hembras Gyr Adultas y Competencias Especiales (Pista Principal)

• 1:00 pm Juzgamiento Hembras del Sistema Doble Proposito (Pista Alterna)

• 2:20 pm Competencia Vaquería de Lazo Grupo 3 (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 3:00 pm Juzgamiento de Ovinos – Jueces Internacionales (Pista Ovinos)

• 4:00 pm Desfile de carrozas.

• 4:00 pm Juzgamiento Trote y Galope (Pista Principal)

• 4:00 pm Remate de Cabezal y Potrero (Sala de Remates)

• 4:20 pm Acto Inaugural Vaquería de Lazo (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 4:40 pm Competencia Vaquería de Lazo Grupo 4 (Pista de Vaquería – Pueblito

Cordobés)

26 DE JUNIO 2022

• 8:00 am Juzgamientos de la Raza Brahman y Parada de Campeones

• 8:00 am Festival Gastronómico (Pista Ovinos)

• 8:00 am Competencia Vaquería de Lazo Grupo 1 (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 9:00 am Taller Teórico – Práctico: Aprenda a seleccionar vacas rentables (Pista Alterna)

• 9:00 am Exposición Canina (Sala de Remates)

• 10:00 am Muestra Cultural Vaquería de Lazo (Pista de Vaquería – Pueblito

Cordobés)

• 10:20 am Competencia Vaquería de Lazo Grupo 2 (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 11:00 am Juzgamientos y Parada de Campeones del Sistema Doble Propósito (Pista Alterna)

• 11:00 am Parada de Campeones Ovinos (Pista Ovinos)

• 12:00 pm. Premiación Expositores Asobúfalos (Pista Principal)

• 1:00 pm Concurso Ovejeritos (Pista Ovinos)

• 2:00 pm Adoptatón Amor Animal y Proteccionistas (Sala de Remates)

• 2:20 pm Competencia Vaquería de Lazo Grupo 3 (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 3:00 pm Parada de Campeones Gyr y F1 con Certificado de Cruce para Leche (Pista Principal)

• 4:00 pm Juzgamiento Trocha Colombiana (Pista Principal)

• 4:20 pm Muestra Cultural Vaquería de Lazo (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 4:40 pm Competencia Vaquería de Lazo Grupo 4 (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• 6:40 pm Acto de Premiación Vaquería de Lazo (Pista de Vaquería – Pueblito Cordobés)

• Coronación del Reinado Nacional de la Ganadería - Organizado por la Junta del Reinado Nacional de la Ganadería.

27 DE JUNIO 2022

• Todo el día Salida de animales.

• Todo el día Desarme de stands.