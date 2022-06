Este domingo cierres viales por evento ciclísticos en Cartagena

Este domingo 26 de junio, entre las 5:00 a.m. y las 11:00 a.m., estará cerrada la Vía al Mar entre el Anillo vial de Crespo y Lomita Arena, por motivo del evento deportivo Gran Fondo Cartagena.

Restricción Vía al Mar - Ruta Nacional 90A01: Cierre de la Vía al Mar sobre la calzada en sentido Cartagena – Barranquilla entre el PR0 Anillo vial de Crespo en Cartagena y el PR16 y Cierre total entre el PR16 donde inicia la calzada sencilla y el PR 47 Lomita Arena.

Sobre el evento: Esta es la 5ta versión del Gran Fondo Cartagena, en total serán 102 km de recorrido en bicicleta, que inician en el centro histórico de la ciudad, pasando por el Túnel de Crespo, disfrutando la vista en el Viaducto el Gran Manglar y retornando en el sector de Lomita Arena.

Rutas alternas:

Los usuarios que se desplacen en sentido Cartagena-Barranquilla deberán tomar La Cordialidad.

Los usuarios que se desplacen en sentido Barranquilla-Cartagena podrán usar la Vía al Mar y a la altura de Lomita Arena tomar el desvío para continuar su recorrido por La Cordialidad.

Para el acceso a la zona norte y el Aeropuerto de Cartagena se tendrán pasos controlados con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda programar sus viajes con anticipación para evitar atrasos, tomar vías alternas si lo considera y atender las recomendaciones de las Autoridades de Tránsito.

Se recuerda a los usuarios las líneas de atención a emergencias 018000977330 y 3114803629 que dispone Ruta Costera las 24 horas del día, donde se podrá reportar cualquier novedad sobre la vía o acceder a los servicios de auxilio mecánico, grúa y ambulancia.

La avenida Santander en sentido centro crespo quedará abierta después de las 6.35 am. El carril de la avenida Santander desde las letras de Cartagena (Marbella) hasta el parque de la marina estará cerrado de 7.30 am a 10.30 am. El Túnel, viaducto y carril de la doble calzada en sentido Cartagena - Peaje estará cerrado de 5.30 am a 6.40 am - luego se abre de 6.40 am a 7.30 am y luego se vuelve a cerrar de 7.30 am - 10.30 am