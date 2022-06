Denuncian a clínica de Cartagena por presunto hurto de equipos médicos

Hace una semana el médico estético facial, Armando Rojas Salazar, informó a la opinión pública su desvinculación de la clínica Vital Center y sus asociados.

El profesional de la salud denunció a través de sus abogados a dos mujeres por estafa, abuso de confianza, apropiación de bien ajeno, daños contra la moral, y afectación de imagen profesional. Las investigaciones hasta ahora están en etapa preliminar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Ya puse la denuncia ante las autoridades y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No voy a permitir que estas personas, que gozaban de mi total confianza, me sigan robando. Se apropiaron de dineros, propiedades, equipos médicos. Ya mis abogados tienen en su poder las pruebas pertinentes. Mientras que la investigación sigue su curso y son llamadas a declarar”, dijo Rojas Salazar.

Congresista Fernando Niño pidió negar permisos a corralejas de Bayunca

A la vez indicó, que no le han querido devolver sus equipos de trabajo, los cuales supuestamente están en las instalaciones de Vital Center en su sede en Manga.

“Me tienen retenidos de manera ilegal mis equipos de trabajo. No he podido atender a mis pacientes porque estás señoras, no han querido devolver lo que no les pertenece. Ya me cansé de esta situación y lamentable sacar a la luz pública estos detalles; pero se trata de mi honra y posesiones”, explicó el médico.

En su denuncia ante la fiscalía, el galeno presentó pruebas enviadas por pacientes quienes afirman haber realizado consignaciones a las cuentas bancarias de Vital Center.

“Mi abogado tiene pruebas de consignaciones que han hecho mis pacientes a Vital Center y que están siendo transferidas a la cuenta personal de Karol Liseth Leyva Tom, por lo cual la denuncie penalmente. Esta gente no tiene escrúpulos. Están estafando a mis pacientes, dicen que yo voy a operarlos, reciben el dinero y se lo mandan a sus cuentas privadas. Los pacientes me están llamando a reclamar. Ya muchos de ellos accedieron a servir de testigos en contra de estas personas”, dijo Rojas.

Por el momento, no se ha conocido un pronunciamiento del centro asistencial ni de las personas presuntamente responsables de los hechos.