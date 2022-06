Congresista Fernando Niño pidió negar permisos a corralejas de Bayunca

El representante a la cámara electo, Fernando David Niño Mendoza, radicó un derecho de petición dirigido al alcalde mayor de Cartagena y a la secretaria del interior, con el fin de que se abstenga de otorgar permiso para la realización de las corralejas en Bayunca.

Niño Mendoza sustentó su petición en lo que ordena la sentencia C666/10 de la Corte Constitucional, la cual en sus consideraciones principales para este tipo de eventos dicta: “Que no podría entenderse que las actividades exceptuadas puedan realizarse en cualquier parte del territorio nacional, sino sólo en aquellas en las que implique una manifestación ininterrumpida de tradición de dicha población; pues en cumplimiento de esta se dejaron de autorizar eventos taurinos en Cartagena, debido a que no fue ininterrumpida la realización de dichos eventos, lo que hizo que se perdiera la tradición, por lo tanto, las corralejas en Bayunca no son una tradición cultural, pues no se ha realizado de manera ininterrumpida en los últimos 5 años”.

Otro de los motivos que mencionó en la petición fue porque este es un evento que genera maltrato animal. Es deber del Estado Colombiano, de la sociedad y de sus miembros velar por la prevención y eliminación del maltrato y crueldad animal, en virtud al principio de solidaridad social (Ley 1774 de 2016).

“Solicito al alcalde de Cartagena atienda este llamado de carácter urgente, pues nada justifica el maltrato animal al que se someten los toros en esta clase eventos” dijo Niño.

El congresista también aseguró que desde su curul trabajará por el bienestar y la protección de todos los animales y el medio ambiente.