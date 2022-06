La reapertura de frontera la esperanza con el nuevo gobierno

Los mayores retos del nuevo gobierno de Gustavo Petro en Norte de Santander están enfocados en superar la crisis de desempleo, la reapertura de la frontera, la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la competitividad.

El alcalde de la ciudad Jairo Yáñez dijo a Caracol Radio que "lo que esperamos es empleo, trabajo, inversión en infraestructura, tenemos diecisiete proyectos para el corto, mediano y largo plazo de la ciudad, el empleo no se genera por decreto sino por inversiones" precisó el mandatario municipal.

para los renglones productivos, desde la Andi y a través de su gerente Francisco Unda la expectativa se genera en "la apertura comercial de la frontera, es la más sencilla, es la que se necesita de manera urgente. Venezuela puede comprar y vender cosas, Colombia puede hacer lo mismo y eso beneficiaria de manera directa a las regiones de frontera, es decir podríamos generar empleo regional, tanto en un país como en el otro, esto nos ayudaría aliviar el tema de la crisis".

El director de la Cámara colombo venezolana Víctor Méndez dijo que "el sector empresarial estamos para apoyar todo lo que sea en favor de la región, los insumos se han recogido durante mucho tiempo, no vemos impedimento normativo para que no se abra esa frontera, entonces la idea es que se empiece con el nuevo gobierno a recibir todo este esfuerzo que hemos construido los empresarios con las autoridades locales y que se abra la frontera, no hay que esperar más".

Una de las mayores dificultades de región sigue siendo la infraestructura vial, la falta de competitividad derivada de esta situación que no permite mayor desarrollo por falta de comunicación vial y esto se convierte en otro reto para el gobernante de turno.