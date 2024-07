Bancos están obligados a aceptar cédula digital como documento de identidad: Registrador

Colombia

El registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió al proceso de implementación de la cédula digital en el país. Explicó que hasta el momento desde la entidad no se ha contemplado la obligatoriedad de esta y que es complementaria a la amarilla de hologramas.

“La cédula digital es una alternativa que tienen los colombianos adicional a la cédula amarilla que todos hemos conocido. Hoy no se ha implementado, ni en lo particular desde la Registraduría hemos pensado en la posibilidad de que se haga obligatoria la cédula digital, por varias razones: primero, porque la cédula amarilla es una cédula importante que tiene buenos procesos de seguridad, obviamente la cédula digital es mucho más segura, pero no nos parece razonable exigirle a los colombianos cambiar su cédula amarilla por la cédula digital, eso tiene un costo, hay muchos ciudadanos a los que se les hace difícil invertir esa cédula, luego en la medida en que esa cédula digital no sea de alguna manera subsidiada por el Estado colombiano nosotros no vamos a impulsar ninguna posibilidad de obligar a los ciudadanos a tenerla”, aseguró el registrador Penagos.

Penagos señaló que para establecer la obligatoriedad, incluso, se tendría que hacer mediante el trámite de una ley que así lo determine.

“Posiblemente requeriría un trámite legislativo, habría que estudiar jurídicamente el mecanismo, pero, insisto, no veo necesidad de obligar o exigir que todos los colombianos cambien hoy su cédula”, añadió.

El funcionario también explicó que las entidades bancarias y otras empresas privadas están obligadas a aceptar la cédula digital como documento de identidad para diferentes trámites.

“El sistema bancario tiene obligatoriamente que aceptar la cédula digital porque es un instrumento de identificación adoptado por el Estado colombiano que tiene todas las condiciones y que tiene detrás, obviamente, un fundamento jurídico luego tanto el sistema bancario como cualquier otra entidad privada debe aceptar como documento de identificación la cédula digital, como ocurre por ejemplo cuando se va a salir del país o cuando se va a hacer un viaje en avión o cuando se identifican en las calles de Colombia. Todas las entidades deben aceptarla y también deben aceptar la cédula anterior, es decir, la cédula amarilla”.