Venezuela no permitió el paso de connacionales a votar

El gobierno venezolano no permitió el paso de votantes desde el Estado Táchira hacia territorio colombiano según las denuncias que han hecho connacionales del lado venezolano.

Pese al movimiento de nacionales que se hizo desde varios municipios fronterizos, en algunos vehículos de servicio público que se ubicaron en San Cristóbal, Mérida, Peracal y otros no se les permitió el paso para llegar a la zona de frontera.

En diálogo con Caracol Radio desde territorio venezolano advirtieron que "no sabemos ahora cuál fue la contra orden, lo cierto es que madrugamos tuvimos la intención de desplazarnos, estamos en el censo, pero nos dijeron que la guardia no permitía llegar a la frontera".

Otra persona telefónicamente manifestó que " desafortunadamente no pudimos votar, no pudimos respaldar a nuestro país, esto es lo que pasa en un régimen al que estamos sometidos, no queremos que Colombia sufra esto".

Sin embargo, del lado colombiano hacía territorio venezolano si se registró un masivo movimiento de colombianos y venezolanos residentes en el vecino país quienes señalaron que pudieron moverse en territorio nacional porque pasaron desde el día anterior.

"Nosotros nos quedamos en Villa del Rosario el sábado, pudimos votar y salimos nuevamente para Venezuela por fortuna sin problema" dijo una mujer.

La jornada estuvo monitoreada por las autoridades, la defensoría del pueblo, la procuraduría regional y las autoridades que han mantenido la vigilancia sobre la jornada electoral para permitirle a los ciudadanos sufragar sin dificultades.