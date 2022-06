Animalista de Cartagena piden que no se autoricen las corralejas en Bayunca

En oficio remitido al alcalde de Cartagena William Dau Chamat con copia a Paola Pianeta Arango como secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana líderes sociales y activista de la ciudad expresaron su rechazo a la realización de las llamadas corralejas en el corregimiento de Bayunca.

Estas personas argumentan sin el consentimiento de las autoridades de Cartagena se está promocionando la realización de las corralejas en esa población en la zona norte de la ciudad.

Según los afiches que circulan por redes sociales el evento se realizaría entre el 1 y el 4 de julio de 2022.

Los animalistas argumentan que esto vulneraría los condicionamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666/2010 la cual fijo unos requerimientos para la realización de estas prácticas que señala expresamente en su numeral 2 de la parte resolutiva de dicha sentencia:

“…#2 Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e “ininterrumpida” y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad…”.

“#3 Que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas”.

Aducen que no se cumplen en el distrito de Cartagena ni en sus corregimientos y que Bayunca no es un lugar donde tradicionalmente se realice esta clase de prácticas consideradas de crueldad y maltrato animal para la realización de prácticas de corralejas en la que no existe tradición y mucho menos son llevadas a cabo de manera regulares, periódicas e ininterrumpidas como lo ha exigido la Corte Constitucional.

Además, señalan que estas actividades se convierten en un riesgo latente para la seguridad de la población por la inseguridad, riñas, hechos de intolerancia y actos de violencia que en ellos se generan.

Se recordó que para evaluar el nivel de alistamiento es necesario que la ciudad y la empresa que lo organizaban contaran con un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) y un Plan de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público (PEC), según lo prevé el Decreto2157 de 2017 (que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012) y el Decreto3888 de 2007, y una logística suficiente en aras de garantizar la seguridad de la población local y de los visitantes tanto en la Corraleja como en todas las actividades relacionadas.

Así mismo, se recordó que es requisito “indispensable” que la empresa que organiza la Corraleja recibiera la autorización respectiva por parte de la alcaldía municipal.

Por todo esto, piden al alcalde y a la secretaria del Interior abstenerse de otorgar o expedir licencias o permisos en ejercicio de sus funciones, donde se autorice la realización y/o funcionamiento del evento masivo de las corralejas que se llevarían a cabo en el corregimiento de Bayunca jurisdicción del distrito de Cartagena de Indias.